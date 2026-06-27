Недорогая защита от жары: почему люди по всей Европе красят окна в белый

На этой неделе на Европу обрушилась невероятная жара и люди отчаянно пытаются найти способ пережить ее — похоже, есть простой и эффективный вариант.

В середине июня на мир обрушилась невероятная жара: европейцы столкнулись с экстремальными температурами, а Франция и вовсе пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений, пишет IFLScience.

Экстремальная жара совпала с появлением странной тенденции на улицах Франции: окна, покрытые меловой белой глянцевой краской. По словам исследователей, это вовсе не какой-то причудливый модный тренд или малоизвестный арт-проект, а недорогая и эффективная защита от жары, охватившей Европу.

Метод предполагает нанесение на окна водной смеси белого порошка, известного как Blanc de Meudon, или медонские белила. Смесь была названа в честь карьеров на окраине Парижа, где ее традиционно и добывали. По сути, это меловая известняковая глина, состоящая в основном из карбоната кальция.

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После нанесения с водой смесь образует прозрачную пленку, которая в дальнейшем помогает отражать солнечный свет и тепло от здания. Отметим, что строители давно использовали ее для защиты зданий во время ремонтных работ, но теперь домовладельцы переняли этот прием. На фоне продолжающейся жары эта тенденция отлично прижилась.

Местные СМИ отмечают, что в последние недели панические закупки белой медовой краски достигли уровня скупки туалетной бумаги во время пандемии коронавируса, поскольку жители Франции стремятся запастись смесью в связи с рекордно высокими температурами.

Действительно ли

Насколько нам известно, нет научной литературы об эффективности использования белой медовой краски для окон. Однако существует множество доказательств того, как белые краски и пигменты могут использоваться для снижения температуры в помещении.

Например, одно из исследований показало, что светоотражающие белые крыши могут снизить температуру внутри помещений на 1,75°C. Другое исследование показало, что они также могут снизить температуру наружного воздуха на 2°C.

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