Европу охватила экстремальная жара: зачем людей просят положить в холодильник лист А4 (видео)

Эксперты считают, что обычный лист бумаги формата А4 может помочь понять, насколько хорошо ваш холодильник работает в условиях экстремальной жары, наблюдаемой сегодня в Европе.

Европа изнывает от экстремальной жары: около 94 миллионов человек на континенте страдают от температуры выше 35 градусов по Цельсию. Одна из проблем, с которыми сталкиваются люди, связана с тем, что наши дома спроектированы для борьбы с исторически холодными зимами, а не для охлаждения в жаркие летние месяцы, пишет IFLScience.

Сегодня эксперты уделяют много внимания тому, как охладиться в жару и охладить свое жилье, однако очень мало внимания уделяется холодильнику и тому, как он работает в жару, поддерживая приемлемую и безопасную температуру для молока и кетчупа.

По словам экспертов, холодильники отводят тепло изнутри с помощью компрессора и хладагента — эта система активируется всякий раз, когда внутренняя температура поднимается выше заданного уровня. Летом, из-за более высокой температуры окружающей среды, внутреннее пространство холодильника нагревается быстрее при каждом открытии. В результате, компрессору приходится включаться чаще и работать дольше, что приводит к увеличению энергопотребления.

Відео дня

Эксперты отмечают, что это особенно актуально для старых холодильников, которые и без того менее эффективны с точки зрения энергопотребления. Дело в том, что со временем уплотнение вокруг дверцы может стать менее герметичным — если это не исправить, холодильник будет работать с большей нагрузкой, что увеличит энергопотребление.

По словам руководителя отдела управления продуктами Beko UK Салаха Суна, тут-то и пригодится лист бумаги формата А4. По его словам, с помощью обычного листа бумаги можно проверить, справляется ли холодильник с сохранением продуктов в условиях экстремальной жары.

Для того, чтобы проверить корректную работу холодильника, необходимо приложить лист бумаги к уплотнителю дверцы и закрыть ее. Далее нужно попытаться вытащить лист — вы должны почувствовать некоторое сопротивление. Если бумага легко выскользнет, вероятно, придется поменять уплотнитель дверцы.

Этот простой трюк займет всего несколько минут, но в долгосрочной перспективе может сэкономить немного денег. Однако эксперты отмечают, что тщательная чистка уплотнителя и дверной рамы часто является самым простым решением. Используйте мягкую ткань с теплой водой и слабым моющим средством, чтобы удалить накопившуюся грязь и жир.

Другие новости науки