Земля удивительно симметрично отражает свет: как это возможно, если полушария разные

Спутники показали, что наша планета обладает удивительной симметрией в отражении света — считается, это может быть связано с циклом Эль-Ниньо.

Около 50 лет назад ученые выяснили, что Северное и южное полушария Земли имеют почти одинаковое альбедо — количество солнечного света, которое они отражают обратно в космос. Это кажется удивительным, поскольку два полушария Земли выглядят невероятно по-разному: в Северном полушарии больше суши, а в Южном — больше океана, пишет Live Science.

Теперь ученые обнаружили еще одну удивительную симметрию, скрытую в данных: восточная и западная половины планеты, вероятно, также отражают одинаковое количество солнечного света. Спутниковые данные указывают на то, что разделительная линия проходит вдоль большого круга, охватывающая всю планету. Эта линия состоит из двух линий долготы: 27 градусов восточной долготы и 153 градусов западной долготы, которые простираются от Северного полюса до Южного полюса через Восточную Европу, Турцию, Центральную Африку, Норвегию и Аляску.

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По словам авторов исследования, учитывая, что Земля приблизительно сферическая, неудивительно, что ее можно разделить на два неперекрывающихся полушария, отражающих одинаковое количество солнечного света. Однако удивительно то, насколько точно они совпадают. Например, вероятность того, что полушария естественным образом отражают солнечный свет с разницей не более 0,01 ватта на квадратный метр, составляет менее 3%.

Ученые считают, если симметрия является фундаментальной частью климата нашей планеты, новое открытие может помочь ученым проверить, а, возможно, и улучшить глобальные климатические модели для прогнозирования будущего потепления.

Точный механизм северной и южной симметрии десятилетиями ускользал от ученых, но теперь авторы исследования считают, что им, вероятно, удалось обнаружить причину этого открытия. Исследования показали, что планетарное альбедо Земли составляет около 29% — простыми словами, примерно 0,29 солнечного излучения, достигающего Земли, отражается обратно в космос. В отличие от этого, идеальное зеркало имело бы альбедо 1, поскольку оно отражало бы 100% падающего на него света.

Другие исследования показали, что альбедо Северного полушария такое же, как и Южного, хотя недавнее исследование предполагает, что Северное полушарие теперь поглощает больше света, чем Южное. Вероятно, это связано с таянием снега и льда, а также снижением загрязнения воздуха и увеличения содержания водяного пара.

В новом исследовании команда из Кооперативного института исследований в области наук об окружающей среде при Университете Колорадо проанализировала 25 лет спутниковых наблюдений с 2001 по 2025 год, собранных в рамках программы CERES, которая использует спутники для измерения энергетического баланса Земли. Отметим, что приборы на этих спутниках измеряют, сколько отраженного солнечного света возвращается в космос, а также сколько тепла излучает Земля.

По словам ученых, они обнаружили нечто любопытное:

во-первых, симметрия уникальна для меридиана на 27° восточной долготы, на любой другой долготе симметрия исчезает;

во-вторых, симметрия сохраняется в течение 25-летнего периода наблюдений;

в-третьих, существует "тройная симметрия": два полушария содержат схожие пропорции свободного ото льда океана, испытывают схожие эффекты облачности и отражают схожее количество солнечного света при ясном небе.

Ученые также предположили, что что эта симметрия, вероятно, связана с Эль-Ниньо-Южным колебанием (ENSO).

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