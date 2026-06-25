Земля дивовижно симетрично відбиває світло: як це можливо, якщо півкулі різні

Супутники показали, що наша планета має дивовижну симетрію у відбитті світла — вважається, що це може бути пов’язано з циклом Ель-Ніньйо.

Близько 50 років тому вчені з’ясували, що Північна та Південна півкулі Землі мають майже однакове альбедо — кількість сонячного світла, яку вони відбивають назад у космос. Це здається дивним, оскільки дві півкулі Землі виглядають неймовірно по-різному: у Північній півкулі більше суші, а в Південній — більше океану, пише Live Science.

Тепер вчені виявили ще одну дивовижну симетрію, приховану в даних: східна та західна половини планети, ймовірно, також відбивають однакову кількість сонячного світла. Супутникові дані вказують на те, що розділова лінія проходить уздовж великого кола, що охоплює всю планету. Ця лінія складається з двох ліній довготи: 27 градусів східної довготи та 153 градусів західної довготи, які простягаються від Північного полюса до Південного полюса через Східну Європу, Туреччину, Центральну Африку, Норвегію та Аляску.

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За словами авторів дослідження, з огляду на те, що Земля є приблизно сферичною, не дивно, що її можна розділити на дві півкулі, які не перекриваються одна одну та відбивають однакову кількість сонячного світла. Однак дивно те, наскільки точно вони збігаються. Наприклад, ймовірність того, що півкулі природним чином відбивають сонячне світло з різницею не більше ніж 0,01 вата на квадратний метр, становить менше 3%.

Вчені вважають, що якщо симетрія є фундаментальною складовою клімату нашої планети, то це нове відкриття може допомогти вченим перевірити, а, можливо, й удосконалити глобальні кліматичні моделі для прогнозування майбутнього потепління.

Точний механізм північної та південної симетрії десятиліттями залишався незрозумілим для вчених, але тепер автори дослідження вважають, що їм, ймовірно, вдалося виявити причину цього відкриття. Дослідження показали, що планетарне альбедо Землі становить близько 29% — простими словами, приблизно 0,29 сонячного випромінювання, що досягає Землі, відбивається назад у космос. На відміну від цього, ідеальне дзеркало мало б альбедо 1, оскільки воно відбивало б 100% світла, що падає на нього.

Інші дослідження показали, що альбедо Північної півкулі таке саме, як і Південної, хоча недавнє дослідження свідчить про те, що Північна півкуля зараз поглинає більше світла, ніж Південна. Ймовірно, це пов’язано з таненням снігу та льоду, а також зі зменшенням забруднення повітря та збільшенням вмісту водяної пари.

У новому дослідженні команда з Кооперативного інституту досліджень у галузі наук про навколишнє середовище при Університеті Колорадо проаналізувала 25 років супутникових спостережень з 2001 по 2025 рік, зібраних у рамках програми CERES, яка використовує супутники для вимірювання енергетичного балансу Землі. Зазначимо, що прилади на цих супутниках вимірюють, скільки відбитого сонячного світла повертається у космос, а також скільки тепла випромінює Земля.

За словами вчених, вони виявили щось цікаве:

по-перше, симетрія є унікальною для меридіана на 27° східної довготи; на будь-якій іншій довготі симетрія зникає;

по-друге, симетрія зберігається протягом 25-річного періоду спостережень;

по-третє, існує "потрійна симетрія": обидві півкулі мають схожі пропорції вільної від льоду частини океану, зазнають схожих ефектів хмарності та відбивають схожу кількість сонячного світла за ясного неба.

Вчені також припустили, що ця симетрія, ймовірно, пов’язана з Ель-Ніньйо та Південним коливанням (ENSO).

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