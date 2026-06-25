Європу охопила екстремальна спека: чому людей просять покласти у холодильник аркуш А4 (відео)

Експерти вважають, що звичайний аркуш паперу формату А4 може допомогти зрозуміти, наскільки добре працює ваш холодильник в умовах екстремальної спеки, яка спостерігається сьогодні в Європі.

Європа страждає від екстремальної спеки: близько 94 мільйонів людей на континенті страждають від температури вище 35 градусів за Цельсієм. Одна з проблем, з якими стикаються люди, пов’язана з тим, що наші будинки спроектовані для боротьби з історично холодними зимами, а не для охолодження в спекотні літні місяці, пише IFLScience.

Сьогодні експерти приділяють багато уваги тому, як охолодитися у спеку та охолодити своє житло, проте дуже мало уваги приділяється холодильнику та тому, як він працює у спеку, підтримуючи прийнятну та безпечну температуру для молока та кетчупу.

За словами експертів, холодильники відводять тепло зсередини за допомогою компресора та холодоагенту — ця система активується щоразу, коли внутрішня температура піднімається вище заданого рівня. Влітку, через вищу температуру навколишнього середовища, внутрішній простір холодильника нагрівається швидше при кожному відкритті. Як наслідок, компресору доводиться вмикатися частіше й працювати довше, що призводить до збільшення енергоспоживання.

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Експерти зазначають, що це особливо актуально для старих холодильників, які й без того менш ефективні з точки зору енергоспоживання. Справа в тому, що з часом ущільнення навколо дверцят може стати менш герметичним — якщо це не виправити, холодильник працюватиме з більшим навантаженням, що збільшить енергоспоживання.

За словами керівника відділу управління продуктами Beko UK Салаха Суна, саме тут і стане в нагоді аркуш паперу формату А4. За його словами, за допомогою звичайного аркуша паперу можна перевірити, чи справляється холодильник із збереженням продуктів в умовах екстремальної спеки.

Щоб перевірити, чи правильно працює холодильник, потрібно прикласти аркуш паперу до ущільнювача дверцят і закрити їх. Далі потрібно спробувати витягнути аркуш — ви повинні відчути певний опір. Якщо папір легко вислизне, ймовірно, доведеться замінити ущільнювач дверцят.

Цей простий трюк займе всього кілька хвилин, але в довгостроковій перспективі може допомогти трохи заощадити. Однак експерти зазначають, що ретельне очищення ущільнювача та дверної рами часто є найпростішим рішенням. Використовуйте м’яку тканину з теплою водою та слабким миючим засобом, щоб видалити накопичений бруд і жир.

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