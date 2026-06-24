Апокалипсис на Земле: в Европе до 46°C, а на США надвигается пылевая буря

Наблюдения показывают, что апокалиптическая погода охватывает мир. Ученые считают, что такие экстремальные явления станут нормой.

На этой неделе миллиарды людей столкнулись с последствиями апокалиптических погодных явлений. Например, в Европе наблюдаются изнуряющие волны жары, а температура в некоторых частях континента достигает 46°C; в то же время огромное облако пыли из пустыни Сахара приближается к США, пишет Daily Mail.

По данным Метеорологической службы, экстремальная жара вызвана несколькими факторами, в том числе и изменением климата. Куда тревожнее то, что количество экстремальных явлений, приводящих к потерям в течение года, зависит как от меняющихся антропогенных факторов, таких как рост населения и развитие инфраструктуры, так и от естественной изменчивости климата.

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Например, Великобритания готовится к самому жаркому году в истории, в то время как 23 июня Франция пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений. Кроме того, некоторые европейские страны также объявили красный уровень опасности из-за экстремальной жары, которая обрушилась на Европу.

Наблюдения показывают, что температура в некоторых частях континента поднимается до 46°C, число погибших растет, а риск катастрофы увеличивается. Считается, что резкий скачок температуры вызван массой горячего воздуха, движущейся на север из Сахары, подпитываемой мощной системой высокого давления, известной как "африканский антициклон". По словам метеорологов, эта система создает "тепловой купол", удерживая горячий воздух наз западной и центральной частью Европы — в результате температура растет день ото дня.

Также известно, что уже несколько недель Индия и Пакистан столкнулись с невероятной жарой — температура регулярно превышает 40°C.

Эксперты обнаружили, что в обширном регионе, включая Испанию, Италию, Марокко, Перу, Индию, Пакистан и Саудовскую Аравию, ожидается "явное и быстрое" повышение температуры и количества осадков.

Эксперты также предупреждают, что огромное облако сахарской пыли движется через Атлантику — ожидается, что она достигнет Штатов уже в ближайшие дни. Отметим, что облако состоит из чрезвычайно сухого, наполненного пылью воздуха, который образуется над пустыней Сахара, а затем переносится на тысячи километров на запад сильными ветрами.

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