Крупнейший внутренний водоем в мире быстро сокращается: когда исчезнет Каспийское море

Наблюдения показывают, что за последние 30 лет крупнейший внутренний водоем на Земле резко сократился — наконец-то стала известна причина.

Крупнейший внутренний водоем планеты — Каспийское море — исчезает с поразительной скоростью. Наблюдения показывают, что с 1995 года водоем потерял до 23 858 квадратных километров своей водной поверхности и уменьшился на 2 метра, пишет IFLScience.

Исследователи уже выяснили, что это сокращение не является результатом естественных климатических колебаний или дождей, а вмешательством человека. Теперь новое международное исследование показывает, что сокращение Каспийского моря все больше обусловлено деятельностью человека, в том числе строительством плотин и изменением рек, которые его питают.

Исторические данные колебания объема Каспийского моря указывают на изменения, превышающие 3 метра за эти годы. Однако устойчивое сокращение, наблюдаемое последние три десятилетия, отличается по характеру и причинам. Ученые считают, что изменения обусловлены не только изменчивостью климата, но и интенсивной деятельностью человека.

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Что такое Каспийское море?

Каспийское море расположено на перекрестке между Европой и Азией, а берега граничат с пятью странами:

Ираном;

Россией;

Туркменистаном;

Азербайджаном;

Казахстаном.

Несмотря на то, что водоем полностью окружен сушей, он классифицируется как море, а не озеро. Его воды обладают высокой соленостью, но оно не имеет прямой связи ни с одним океаном или другим морем.

Что вызывает сокращение Каспийского моря?

Ученые использовали спутниковые данные и изменения речного стока, чтобы отследить фактическое направление движения воды. Количество осадков более или менее оставалось неизменным с середины 1990-х годов, когда Каспийское море начало испытывать проблемы.

Известно, что около 80% своей воды Каспийское море получает из бассейна Волги, где в последние десятилетия фактически наблюдается увеличение количества осадков. Повышение температуры и, как следствие, увеличение испарения объясняют менее 40 процентов от общего объема потерянной воды. Это значительная часть, но есть что-то еще.

Результаты нового исследования также указывают на уменьшение притока воды из реки Волги, самой длинной реки в Европе, которая служит его основным источником воды. В последние годы вдоль этой гигантской реки строится все больше плотин и водохранилищ, а часть ее стока отводится под сельское хозяйство и промышленность.

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