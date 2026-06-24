Найбільше внутрішнє водоймище у світі стрімко зменшується: коли зникне Каспійське море

Спостереження показують, що за останні 30 років найбільше внутрішнє водоймище на Землі різко зменшилося — нарешті стало відомо, чому.

Найбільший внутрішній водойм планети — Каспійське море — зникає з вражаючою швидкістю. Спостереження показують, що з 1995 року водойма втратила до 23 858 квадратних кілометрів своєї водної поверхні та зменшилася на 2 метри, пише IFLScience.

Дослідники вже з’ясували, що це зменшення не є наслідком природних кліматичних коливань чи дощів, а результатом втручання людини. Тепер нове міжнародне дослідження показує, що зменшення площі Каспійського моря дедалі більше зумовлене діяльністю людини, зокрема будівництвом гребель та зміною русла річок, які його живлять.

Історичні дані щодо коливань об’єму Каспійського моря вказують на зміни, що перевищують 3 метри за ці роки. Однак стійке зменшення, яке спостерігається протягом останніх трьох десятиліть, відрізняється за характером та причинами. Вчені вважають, що ці зміни зумовлені не лише мінливістю клімату, а й інтенсивною діяльністю людини.

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Що таке Каспійське море?

Каспійське море розташоване на перетині Європи та Азії, а його береги межують із п’ятьма країнами:

Іраном;

Росією;

Туркменістаном;

Азербайджаном;

Казахстаном.

Незважаючи на те, що водойма повністю оточена сушею, вона класифікується як море, а не озеро. Її води мають високу солоність, але вона не має прямого зв’язку з жодним океаном чи іншим морем.

Що спричиняє зменшення площі Каспійського моря?

Вчені використали супутникові дані та зміни річкового стоку, щоб відстежити фактичний напрямок руху води. Кількість опадів більш-менш залишалася незмінною з середини 1990-х років, коли Каспійське море почало зазнавати проблем.

Відомо, що близько 80 % своєї води Каспійське море отримує з басейну Волги, де в останні десятиліття фактично спостерігається збільшення кількості опадів. Підвищення температури і, як наслідок, збільшення випаровування пояснюють менше ніж 40 відсотків від загального обсягу втраченої води. Це значна частина, але є ще щось.

Результати нового дослідження також вказують на зменшення притоку води з Волги — найдовшої річки в Європі, яка є його основним джерелом води. В останні роки вздовж цієї гігантської річки будується дедалі більше гребель і водосховищ, а частина її стоку відводиться на потреби сільського господарства та промисловості.

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