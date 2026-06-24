Апокаліпсис на Землі: у Європі до 46 °C, а на США насувається пилова буря

Спостереження свідчать, що апокаліптична погода охоплює світ. Вчені вважають, що такі екстремальні явища стануть нормою.

Цього тижня мільярди людей зіткнулися з наслідками апокаліптичних погодних явищ. Наприклад, у Європі спостерігаються виснажливі хвилі спеки, а температура в деяких частинах континенту сягає 46 °C; водночас величезна хмара пилу з пустелі Сахара наближається до США, пише Daily Mail.

За даними Метеорологічної служби, екстремальна спека спричинена кількома факторами, зокрема й зміною клімату. Набагато тривожнішим є те, що кількість екстремальних явищ, які призводять до втрат протягом року, залежить як від мінливих антропогенних факторів, таких як зростання населення та розвиток інфраструктури, так і від природної мінливості клімату.

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Наприклад, Велика Британія готується до найспекотнішого року в історії, тоді як 23 червня Франція пережила найспекотніший день за всю історію спостережень. Крім того, деякі європейські країни також оголосили червоний рівень небезпеки через екстремальну спеку, яка обрушилася на Європу.

Спостереження показують, що температура в деяких районах континенту піднімається до 46 °C, кількість загиблих зростає, а ризик катастрофи збільшується. Вважається, що різкий стрибок температури спричинений масою гарячого повітря, що рухається на північ із Сахари та підживлюється потужною системою високого тиску, відомою як "африканський антициклон". За словами метеорологів, ця система створює "тепловий купол", утримуючи гаряче повітря над західною та центральною частинами Європи — внаслідок чого температура зростає з кожним днем.

Також відомо, що вже кілька тижнів Індія та Пакистан стикаються з неймовірною спекою — температура регулярно перевищує 40 °C.

Експерти виявили, що у великому регіоні, що охоплює Іспанію, Італію, Марокко, Перу, Індію, Пакистан та Саудівську Аравію, очікується "очевидне й швидке" підвищення температури та кількості опадів.

Експерти також попереджають, що величезна хмара пилу з Сахари рухається через Атлантику — очікується, що вона досягне США вже найближчими днями. Зазначимо, що хмара складається з надзвичайно сухого, наповненого пилом повітря, яке утворюється над пустелею Сахара, а потім переноситься на тисячі кілометрів на захід сильними вітрами.

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