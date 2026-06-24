Європа страждає від екстремальної спеки: згідно з прогнозами, це лише початок

Кілька країн оголосили червоні попередження, а у Франції взагалі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень.

Цього тижня школярі залишалися вдома, а робітники страждали від спеки, оскільки рання літня спека охопила більшу частину Європи. Школи та туристичні об’єкти закрилися раніше, ніж зазвичай, а залізниці скасували рейси, оскільки кілька країн оголосили червоні попередження для більшої частини своєї території через рекордну спеку. Водночас Франція пережила найспекотніший день за всю історію спостережень, пише Science Alert.

У Європі стає дедалі нестерпніше, але вчені прогнозують, що це, ймовірно, лише початок неймовірної спеки. Водночас вважається, що Франція найбільше постраждала від спеки — 23 червня в країні зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень з 1947 року. Спостереження показують, що середнє значення денної та нічної температури на 30 станціях сягнуло 29,8 °C.

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За словами вчених, періодичні хвилі спеки є ознакою глобального потепління, а тому вони, ймовірно, ставатимуть частішими, тривалішими та інтенсивнішими через спалювання викопного палива.

Зазначимо, що екстремальну спеку вже зафіксували у Франції, Великій Британії та Німеччині. Австрія, Польща, Угорщина та Хорватія опублікували попередження про спеку для деяких районів своєї території. В Угорщині та Словенії екстрені служби повідомили про літніх людей, які звертаються по допомогу. В Україні пік спеки, ймовірно, припаде на наступний тиждень.

Чим спека небезпечна для здоров’я

Дослідники зазначають, що спека є особливо небезпечною для вразливих груп населення, але не лише для них. У зв’язку з цим вчені закликають пити більше води та уникати фізичних навантажень у найспекотніші години. Крім того, рекомендується обмежити перебування на сонці в найспекотніші дні, провітрювати житло, а також використовувати прилади для охолодження.

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