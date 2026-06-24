Вентилятори слід вимикати, коли стає занадто спекотно: вчені пояснили, чому

Більшу частину території Європи охопила сильна спека, через що в деяких країнах уже зафіксовано випадки смерті. Для тих, хто рятується від спеки за допомогою вентиляторів, а не кондиціонерів, вчені зробили важливе застереження.

Дослідження показують, що зі зростанням температури повітря вентилятори можуть перемикатися з режиму охолодження на режим обігріву. Але на скільки має підвищитися температура?

Уряди деяких країн, зокрема Великої Британії, попереджають, що вентилятори можуть почати нагрівати повітря при температурі вище 35 °C. У ВООЗ вважають, що це відбувається, коли температура повітря досягає 40 °C, пише New Scientist.

Насправді точної відповіді на це питання немає, оскільки на ситуацію впливають одразу кілька чинників.

По-перше, з віком потовиділення значно погіршується, тому вентилятори можуть нагрівати літніх людей навіть при нижчих температурах. Але це можна компенсувати, оббризкавши людину водою або змочивши одяг.

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Температура нашої шкіри в тіні зазвичай становить від 35 °C до 37 °C. Якщо температура повітря нижча за температуру нашої шкіри, тепло передається в повітря, охолоджуючи нас, але якщо вона вища, ми отримуємо тепло з повітря. Обдування шкіри вентилятором прискорює цей процес теплообміну, незалежно від напрямку потоку.

Тому раніше часто говорили, що 35 °C — це температура, за якої вентилятори перестають нас охолоджувати, — зазначає Джордж Хевеніт з Університету Лафборо у Великій Британії. Але це число не враховує випарне охолодження.

Випаровування води віддає багато тепла від нашої шкіри в повітря, охолоджуючи нас навіть тоді, коли температура повітря перевищує температуру шкіри. Але обдування шкіри вентилятором не обов’язково охолоджує нас сильніше, якщо повітря занадто сухе або занадто вологе.

У дуже суху погоду наш піт випаровується так само швидко, як і виділяється. У цій ситуації увімкнення вентилятора не допоможе, оскільки випаровування не може посилитися. Натомість повітря, що рухається, просто передаватиме більше тепла вашій шкірі. Наприклад, моделювання та експерименти показують, що при 15% вологості та 45°C увімкнення вентилятора майже напевно буде вас нагрівати.

Але в міру підвищення вологості випаровування сповільнюється, оскільки в повітрі вже багато вологи. По суті, якщо ви обливаєтеся потом, ви виділяєте піт швидше, ніж він випаровується. У таких умовах вентилятор дійсно допомагає.

Наприклад, вентилятор може охолодити вас навіть за вологості до 60 % і температури 38 °C. Однак у міру подальшого підвищення вологості випаровування сповільниться настільки, що вентилятор перестане допомагати.

"Отже, це залежить від вологості повітря", — каже Хевеніт.

Ще один важливий фактор — вік. З віком температура нашого тіла та шкіри може знижуватися. Також нам потрібно більше часу, щоб почати потіти, і ми виділяємо менше поту. Це означає, що температура, при якій вентилятор почне нас зігрівати за заданої вологості, знижується з віком.

У такій ситуації може допомогти носіння мокрого одягу або обливання водою. Це також може зменшити потовиділення і, отже, знизити ризик зневоднення.

Багато інших факторів також відіграють свою роль, наприклад, одяг та те, наскільки ваш організм пристосований до високих температур. Однак суть у тому, що якщо ви живете в будівлі, де дуже спекотно, температура під час цієї спеки може значно перевищити рівень, при якому вентилятори зможуть допомогти, навіть якщо ви будете обливати себе водою.

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