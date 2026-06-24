Вентиляторы нужно выключать, когда становится слишком жарко: ученые объяснили почему

Большую часть территории Европы накрыла сильная жара, из-за чего в некоторых странах уже зафиксированы случаи смерти. Для тех, кто спасается от жары с помощью вентиляторов, а не кондиционеров, ученые сделали важное предупреждение.

Исследования показывают, что с повышением температуры воздуха вентиляторы могут переключаться с охлаждения на обогрев. Но насколько должна подняться температура?

Правительства некоторых стран, в частности Великобритании, предупреждают, что вентиляторы могут начать нагревать воздух при температуре выше 35°C. В ВОЗ считают, что это происходит, когда температура воздуха достигает 40°C, пишет New Scientist.

В действительности, точного ответа на этот вопрос нет, так как на ситуацию влияют сразу несколько факторов.

Во-первых, с возрастом потоотделение значительно ухудшается, поэтому вентиляторы могут нагревать пожилых людей даже при более низких температурах. Но это можно компенсировать, обрызгав человека водой или намочив одежду.

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Температура нашей кожи в тени обычно составляет от 35°C до 37°C. Если температура воздуха ниже температуры нашей кожи, тепло передается в воздух, охлаждая нас, но если она выше, мы получаем тепло из воздуха. Обдув кожи вентилятором ускоряет этот процесс теплопередачи, независимо от направления потока.

Поэтому в прошлом часто говорили, что 35°C — это точка, при которой вентиляторы перестают нас охлаждать, говорит Джордж Хэвенит из Университета Лафборо в Великобритании. Но это число не учитывает испарительное охлаждение.

Испарение воды передает много тепла от нашей кожи в воздух, охлаждая нас даже тогда, когда температура воздуха превышает температуру кожи. Но обдув кожи вентилятором не обязательно охлаждает нас сильнее, если слишком сухо или слишком влажно.

В очень сухую погоду наш пот испаряется так же быстро, как и выделяется. В этой ситуации включение вентилятора не поможет, потому что испарение не может усилиться. Вместо этого движущийся воздух будет просто передавать больше тепла вашей коже. Например, моделирование и эксперименты показывают, что при 15% влажности и 45°C включение вентилятора почти наверняка будет вас нагревать.

Но по мере повышения влажности испарение замедляется, потому что в воздухе уже много влаги. В сущности, если вы обливаетесь потом, вы выделяете пот быстрее, чем он испаряется. В таких условиях вентилятор действительно помогает.

Например, вентилятор может охладить вас даже при влажности до 60% и температуре 38°C. Однако по мере дальнейшего повышения влажности испарение замедлится до такой степени, что вентилятор перестанет помогать.

“Таким образом, это зависит от влажности воздуха”, - говорит Хэвенит.

Другой важный фактор — возраст. С возрастом температура нашего тела и кожи может снижаться. Также нам требуется больше времени, чтобы начать потеть, и мы выделяем меньше пота. Это означает, что температура, при которой вентилятор начнет нас согревать при заданной влажности, снижается с возрастом.

В этой ситуации может помочь ношение мокрой одежды или обливание водой. Это также может уменьшить потоотделение и, следовательно, снизить риск обезвоживания.

Многие другие факторы также играют роль, такие как одежда и то, насколько ваш организм адаптирован к высоким температурам. Однако суть в том, что если вы живете в здании, где очень жарко, температура во время этой жары может значительно превысить уровень, при котором вентиляторы смогут помочь, даже если вы будете обливать себя водой.

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