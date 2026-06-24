Европа изнывает от экстремальной жары: согласно прогнозам, это лишь начало

Несколько стран объявили красные предупреждения, а во Франции и вовсе зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдения.

На этой неделе школьники оставались дома, а рабочие изнывали от жары, поскольку ранняя летняя жара охватила большую часть Европы. Школы и туристические объекты закрылись раньше обычного, а железные дороги отменили рейсы, поскольку несколько стран объявили красные предупреждения для большей части своей территории из-за рекордной жары. В то же время Франция пережила самый жаркий день за всю историю наблюдений, пишет Science Alert.

В Европе становится все более невыносимо, но ученые прогнозируют, что это, вероятно, лишь начало невероятной жары. В то же время, считается, что Франция наиболее пострадала от жары — 23 июня в стране зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений с 1947 году. Наблюдения показывают, что среднее значение дневной и ночной температуры на 30 станциях – достиг 29,8 °C.

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По словам ученых, повторяющиеся волны жары являются признаком глобального потепления, а потому они, вероятно, будут становиться более частыми, продолжительными и интенсивными из-за сжигания ископаемого топлива.

Отметим, что экстремальную жару уже зафиксировали во Франции, Великобритании и Германии. Австрия, Польша, Венгрия и Хорватия выпустили предупреждения о жаре для некоторых районов своей территории. В Венгрии и Словении экстренные службы сообщили о пожилых людях, обращающихся за помощью. В Украине пик жары, вероятно, припадет на следующую неделю.

Чем жара опасна для здоровья

Исследователи отмечают, что жара особенно опасна для уязвимых групп населения, но не только. В результате ученые призывают пить больше воды и избегать физической нагрузки в самые жаркие часы. Кроме того, рекомендуется ограничить пребывание на солнце в самые жаркие дни, проветривать квартиру и проветривать, а также использовать гаджеты для охлаждения.

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