50 лет назад экстремальная жара в Европе была бы невозможна: что изменилось

В Европе и раньше случались волны жары, однако они никогда прежде не были столь экстремальными — есть фактор, изменивший все.

Европа переживает самую сильную июньскую жару за всю историю наблюдений. Однако теперь ученые говорят, что еще 50 лет назад настолько экстремальная жара попросту не была бы возможной. Считается, что причиной этого дополнительного удара стало изменение климата, пишет IFLScience.

В Европе и раньше случались волны жары, например, та, что обрушилась на Британские острова летом 1976 года. Однако нынешняя ситуация совершенно иная, поскольку общая тенденция к повышению температуры добавила еще один удар.

По словам исследователя экстремальных погодных явлений и лесных пожаров из Имперского колледжа Лондона, доктора Теодора Кипинга, без влияния изменения климата ученые считают, что аналогичная июньская жара была бы на 3,5°C прохладнее. Простыми словами, ученые утверждают, что еще полвека назад такая экстремальная жара была бы попросту невозможна в июне.

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Отметим, что выводы ученых основаны на результатах нового анализа, проведенного Всемирной метеорологической службой, которая изучила три самых жарких дня с 22 по 29 июня в разных частях Западной и Центральной Европы. Анализ показал, что в 45% из 854 исследованных городов были побиты или прогнозируется побитие исторических рекордов теплового стресса.

Наблюдения показывают, что температуры во Франции, Германии, Италии, Испании и южной Англии достигли 5–12°C выше сезонных средних значений, в то время как рекордные температуры для июня наблюдались в других регионах Великобритании, Ирландии, Дании, Швеции, Польши, Чехии и других. По словам ученых, столь высокие температуры особенно необычны, учитывая, что июнь не является самым жарким месяцем в Западной Европе.

Чем вызвана экстремальная волна жары?

Исследователи отмечают, что нынешняя экстремальная жара вызвана "тепловым куполом" — устойчивым участком высокого давления, окруженным системами низкого давления, который удерживает тепло. Большая часть этого тепла зародилась в Северной Африке, а затем переместилась на север, чтобы осесть на европейском континенте.

При этом влажность лишь усугубляет ситуацию, ограничивая способность человеческого организма охлаждаться за счет испарения пота. Таким образом, Европа сегодня похожа на жарку, душную теплицу.

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