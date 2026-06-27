Могут ли люди родить в космосе: вопросов больше, чем ответов

За всю историю человечества лишь малое количество женщин побывали в космосе, а потому ответить на этот вопрос оказалось не так уж просто.

Благодаря недавней миссии "Артемида II" на Луну человечество вернулось к изучению возможности длительного пребывания астронавтов в космосе. Впрочем, несмотря на все разговоры о стремлении к звездам, есть один вопрос, который интересует людей: сможет ли человечество размножаться в космосе? Ученые рассказали, что известно о том, как космос повлияет на беременность и роды, пишет Popular Science.

По словам акушера-гинеколога и клинического ученого, доктора Варша Джайн из Эдинбургского университета, теоретически можно забеременеть и даже родить в космосе. Однако слишком много вопросов все еще остаются без ответа, чтобы можно было быть полностью уверенным в безопасности обоих вариантов.

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Одна из основных проблем заключается в том, что эту тему чрезвычайно сложно исследовать. Нет эмпирических данных, поскольку никто никогда не был в космосе во время беременности, и мы не можем проводить двойные слепые исследования, отправляя беременных женщин в космос, чтобы посмотреть, что произойдет. Впрочем, у нас есть исследования, проведенные в других средах или на других вида. Например, грызуны были беременны и побывали в космосе.

Еще одним ограничением является недостаток данных о влиянии космических полетов на женский организм. По словам доктора Джайн, сегодня существует чрезвычайно мало информации о том, как космос влияет на организм женщины. Большая часть ограниченных данных о влиянии космических полетов на организм человека была получена преимущественно от мужчин.

Известно, что первая женщина в космосе, космонавтка Валентина Терешкова, совершила 48 витков вокруг Земли за три дня в 1963 году. Однако NASA потребовалось еще 20 лет, чтобы отправить женщину-космонавта на орбиту. Более того, даже сегодня на каждую женщину в космос приходится шесть мужчин.

Кроме того, по словам ученых, довольно очевидным риском и для беременных, и для младенцев является большой объем фонового излучения. Космос выглядит пустым, и в заданном объеме пространства меньше газов, молекул и атомов, чем здесь, на Земле. К сожалению, то, что там есть, как правило, опасно, потому что оно движется очень, очень быстро.

На Земле атмосфера и магнитное поле нашей планеты защищают нас от этих быстро движущихся частиц. В космосе же частицы могут свободно проноситься практически сквозь все, что попадается им на пути.

Ученые считают, что это может привести к различным негативным последствиям для здоровья, от катаракты до рака. Еще более тревожно то, что дети значительно более чувствительны к радиационному облучению, чем взрослые. В результате, по словам доктора Джейн, радиационное облучение является самой большой проблемой беременности в космосе.

И даже это еще не все. По словам ученых, еще одной причиной для организма, который находится под нагрузкой и претерпевает значительные изменения в результате вынашивания ребенка, является отсутствие гравитации.

Существуют также менее очевидные потенциальные опасности. Например, исследование мышей, рожающих в условиях микрогравитации, отмечая, что у них наблюдалось в два раза больше схваток, чем у контрольной группе на Земле. Увы, невозможно узнать, сколько еще подобных опасностей таится для беременных женщин в космосе.

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