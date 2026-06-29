Самый высокий риск за последние 1000 лет: угроза невероятного мегаземлетрясения возросла

Исследователи обнаружили, что вероятность «мегаземлетрясения», которое может обрушиться на мир, достигла тысячелетнего максимума.

Наблюдения показывают, что вероятность "мегаземлетрясения", которое может обрушиться на Калифорнию, достигла тысячелетнего максимума. Это обширное землетрясение имеет одно название — Сан-Андреас — разлом, за которым следят ученые и который обвиняют в давно обещанном "Большом землетрясении". Но с 1850-х годов разлом оставался зловеще спокойным, пишет Earth.com.

Теперь новое исследования утверждает, что опасность больше не сосредоточена только на этом разломе. Данные указывают на то, что напряжение достигло тысячелетнего пика, и один горный перевал может повлиять на то, присоединится ли к нему второй разлом, превратив и без того крупное землетрясение в нечто совершенно иное.

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С предупреждением выступила команда во главе с доктором Лилиан Буркхард из Бернского университета в Швейцарии. Ученые поставили перед собой задачу измерить, какое напряжение сейчас испытывают два основных разлома региона.

Отметим, что разломы — это трещины, где плиты земной коры трутся друг о друга и блокируются. Пока они остаются заблокированными, тектоническое напряжение в окружающих их породах накапливается год за годом. Далее разлом смещается, и все это накопленное напряжение вырывается наружу в виде землетрясения. В новом исследовании ученые обнаружили, что это накопленное напряжение достигло уровня, невиданного в регионе последние 1000 лет. Более того, в некоторых местах напряжение уже превысило наивысшую отметку, которую модель обнаружила за весь период.

Известно, два мощных разлома, которые сходятся у перевала Кахон, где разрыв одного разлома может перескочить и на другой, несут большую часть этого напряжения:

Сан-Андреас;

Сан-Хасинто.

По словам геологов, у такого типа соединения есть название — "ворота землетрясения" — место, которое решает, будет ли разрыв продолжаться в следующем разломе или ему не хватит места, и он остановится. Закрытые ворота удерживают землетрясение внутри одного разлома, что плохо, но терпимо. Однако, если их открыть, один разлом передаст свою энергию прямо следующему. В результате два землетрясения буквально сольются в одном.

Наблюдения показывают, что "ворота" могутвести себя по-разному. Например, последнее масштабное землетрясение здесь, землетрясение в Форт-Техоне 1857 года, пронеслось по более чем 320 км южной части разлома Сан-Андреас, прежде чем остановиться на перевале. Ученые заявляют, что каждый раз ворота ведут себя по-разному: их открытие зависит от состояния разломов по обе стороны от места землетрясения, а эти условия меняются в течение столетий.

В новом исследовании ученые сознали модель, которая производит тысячу лет землетрясений в регионе, реконструированных на основе радиоуглеродного анализа почвы, годичных колец деревьев и письменных свидетельств прошлых землетрясений. Результаты показали нечто неожиданное. Реальный риск отслеживает сразу две вещи: напряжение, которое несет каждый разлом, и насколько равномерно оно распределяется между ними. Данные указывают на то, что сегодня оба разлома находятся в пиковом напряжении, и это происходит синхронно.

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