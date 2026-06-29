Из-за жары на полях появляются гигантские воронки: они уходят в глубину на десятки метров

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, усугубило засухи, сделав их более частыми, продолжительными и суровыми. Этим летом уже бьются рекорды по температуры в США, странах Европы и других частях планеты.

Последствия таких засух могут быть катастрофическими сельскохозяйственных цепочек. Некоторые страны уже начинают ощущать на себе последствия таких продолжительных засух, среди которых оказалась и Турция, пишет Futurism.

Сельскохозяйственные угодья в “житнице” страны — регионе Конья в центральной Анатолии — испещрены сотнями провалов, из-за чего они выглядят так, будто их «пробил космический дырокол».

Некоторые из этих провалов достигают десятков метров в ширину и глубину, в прямом и переносном смысле угрожая продовольственной безопасности Турции.

Ученые предполагают, что это результат сочетания интенсивного сельского хозяйства, истощающего запасы подземных вод через незаконные колодцы, продолжающихся засух и особенностей местной геологии.

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Подземные воды являются частью редкой замкнутой системы и никогда не впадают в океан, что делает их критически важной частью местной экосистемы Коньи. Рельеф местности образован относительно мягким карстом, возникшим в результате выветривания и растворения карбонатных пород, таких как известняк и доломит, с течением времени.

“Вода, в данном случае подземные реки, действуют как подземные структуры, которые поддерживают влажность и стабильность, прочность этих карстовых районов. Объем воды там уменьшается из-за неправильной политики чрезмерного орошения; эти подземные реки практически высохли», — заявил основатель турецкого экологического агентства Doğa Derneği Гювен Экен.

“Таким образом, воды, которая когда-то текла под бассейном Коньи, больше нет. Вся система высохла”, — добавил он.

Проблемы с водой в этом районе существуют уже более десяти лет. Власти пришли к выводу, что существуют десятки тысяч незаконных скважин для добычи грунтовых вод, что свидетельствует о значительном перерасходе, препятствующем пополнению запасов подземных вод.

Тем временем, все больше и больше провалов грунта — сотни — образуются, а экологические организации призывают к усилению политического контроля над сельскохозяйственной практикой, но, как предупреждает Экен, таких изменений пока не предвидится.

Хотя провалы считаются прямым результатом деятельности человека, эксперты предупреждают, что климатический кризис усугубил эту тенденцию.

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