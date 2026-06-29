Через спеку на полях з"являються гігантські воронки: їхня глибина сягає десятків метрів

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, посилила посухи, зробивши їх частішими, тривалішими та суворішими. Цього літа вже побиваються температурні рекорди у США, країнах Європи та інших частинах планети.

Наслідки таких посух можуть бути катастрофічними для сільськогосподарських ланцюгів. Деякі країни вже починають відчувати на собі наслідки таких тривалих посух, серед яких опинилася й Туреччина, пише Futurism.

Сільськогосподарські угіддя в "житниці" країни — регіоні Конья в центральній Анатолії — усіяні сотнями провалів, через що вони виглядають так, ніби їх "пробив космічний діркопробивач".

Деякі з цих провалів сягають десятків метрів у ширину та глибину, що в прямому та переносному сенсі загрожує продовольчій безпеці Туреччини.

Вчені припускають, що це наслідок поєднання інтенсивного сільського господарства, яке виснажує запаси підземних вод через незаконні колодязі, тривалих посух та особливостей місцевої геології.

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Підземні води є частиною рідкісної замкнутої системи і ніколи не впадають в океан, що робить їх надзвичайно важливою складовою місцевої екосистеми Коньї. Рельєф місцевості утворений відносно м’яким карстом, що виник у результаті вивітрювання та розчинення карбонатних порід, таких як вапняк і доломіт, з плином часу.

"Вода, у даному випадку підземні річки, виконує роль підземних структур, які забезпечують вологість, стабільність та міцність цих карстових районів. Обсяг води там зменшується через неправильну політику надмірного зрошення; ці підземні річки практично висохли", — заявив засновник турецького екологічного агентства Doğa Derneği Гювен Екен.

"Отже, води, яка колись текла під басейном Кон’ї, більше немає. Уся система висохла", — додав він.

Проблеми з водою в цьому районі існують уже понад десять років. Влада дійшла висновку, що існують десятки тисяч незаконних свердловин для видобутку ґрунтових вод, що свідчить про значне перевикористання, яке перешкоджає поповненню запасів підземних вод.

Тим часом утворюється дедалі більше провалів ґрунту — сотні — а екологічні організації закликають до посилення політичного контролю над сільськогосподарською практикою, але, як попереджає Екен, таких змін поки що не передбачається.

Хоча провали вважаються прямим наслідком діяльності людини, експерти застерігають, що кліматична криза посилила цю тенденцію.

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