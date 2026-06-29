Уникальный череп саблезубого кота более 50 лет пролежал в коробке: жил около 5 млн лет назад (фото)

Редкую окаменелость саблезубого кота с неправильной маркировкой более полувека пролежала спрятанной в ящике.

Уникальная окаменелость более 50 лет пролежала забытой в музейном ящике — причиной стала неправильная маркировка. Ученые повторно изучили окаменелость и обнаружили, что череп принадлежит древнему виду саблезубых котов, которые около 5 миллионов лет назад бродили по западной части Северной Америки, пишет Popular Science.

В 2022 году палеонтолог Нариман Чатар посещал коллекции музеев по всему миру со своим сканером для исследования саблезубых котов. Она просматривала ящики коллекции Американского музея естественной истории в Нью-Йорке,когда наткнулась на нечто необычное.

По словам Чатар, в одной из коробок она обнаружила через, обозначенный как Pseudaelurus. Название этого рода (Pseudaelurus) обычно использовалось для описания всего, что похоже на кошку, но чье происхождение невозможно определить. Это удивило палеонтолога, поскольку череп был целым, а значит его, вероятно, можно отнести к более конкретному виду.

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Коллекция 3D-сканов ископаемых черепов саблезубых тигров различных групп Фото: UC Berkeley

Сегодня Нариман Чатар работает в Калифорнийском университете в Беркли и сосредоточилась на изучении 3D-модели окаменелости, чтобы сравнить череп с другими сканами окаменелостей, сделанных в других музеях. Результаты подтвердили многолетнюю догадку — череп принадлежал Adelphailurus kansensis, виду размером с пуму, который до сих пор был известен только по фрагментам челюсти и зубам. В результате художнику впервые в истории удалось реконструировать внешний вид животного.

Исследователи отмечают, что Adelphailurus kansensis — более примитивный вид с короткими верхними клыками. Однако потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше о том, как выглядели саблезубые кошки и какой способ жизни они вели.

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