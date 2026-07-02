Знайдено спосіб захистити наймовчазніших китів у світі: ці гіганти не видають жодних звуків

У новому дослідженні вчені виявили, що волоконно-оптичні кабелі можуть допомогти захистити китів, які ніколи не видають звуків.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й морських гігантів — китів. Досі виявлення кита за звуком означало очікування його сигналу, а кит, що плаває безшумно, не залишав шансів на його виявлення. Однак тепер вчені виявили новий спосіб виявлення морських гігантів, навіть якщо вони не видають жодного звуку, пише Earth.com.

Дослідники з Норвезького університету науки та технологій (NTNU) знайшли спосіб виявити безшумного кита, який не видає жодного звуку, зчитуючи слабку хвилю тиску, що створюється його тілом під час плавання, яке рухається у воді над підводним волоконно-оптичним кабелем. Синього кита в Арктиці вдалося відстежувати й після того, як він замовк і поплив на велику глибину.

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Волоконно-оптичний кабель прокладено вздовж морського дна біля берегів Шпіцбергена, норвезького архіпелагу в Арктиці, і раніше його ніколи не використовували для дослідження навколишнього середовища. Насправді кабель використовувався для передачі звичайного інтернет-трафіку та телефонного зв’язку.

Однак тепер, у новому дослідженні, вчені виявили, що одна й та сама скляна нитка може діяти як довгий ряд підводних мікрофонів. Роботу виконує один прилад: пристрій надсилає лазерні імпульси по волокну і зчитує, як мерехтить світло, що повертається, коли скло розтягується і стискається на волосок під впливом проходячих вібрацій. Таким чином, ця технологія перетворює один кабель на тисячі точок прослуховування вздовж морського дна.

У дослідженні 2020 року вчені виявили, що кабелі можуть вловлювати звуки китів, а також звуки кораблів, штормів і віддалених землетрусів. Однак вловити безшумного кита — завдання складніше. У новому дослідженні вчені виявили, що система зчитує сигнал у набагато нижчому діапазоні — повільні хвилі тиску, які тіло створює у воді.

За словами старшого автора дослідження, керівника Центру геофізичного прогнозування NTNU Мартіна Ландре, кит, що пливе, штовхає воду та перемішує м’який осад навколо себе. Команда сприймає слабкий слід, що досягає кабелю, як ознаку цього руху, навіть коли тварина мовчить. Зазначимо, що цей сигнал неймовірно слабкий, проте він все ж досягає корабля.

Під час спостереження вчені натрапили на синього кита, який співав біля поверхні води, у межах досяжності кабелю. Далі гігант замовк і попрямував у глибші води. Спочатку крики кита були зафіксовані звуковими даними, так само, як команда роками фіксувала співаючих китів. Потім крики припинилися, і звичайна система прослуховування втратила б тварину.

Вчені звернули увагу на сигнал нижчої частоти, що надходив повільніше. Кит все ще був там, слабкий слід простежувався у даних у міру його занурення на глибину. Опрацювавши ці дані за допомогою рівняння Релея, вчені перетворили цей слід на маршрут, яким можна було слідувати.

Зазначимо, що раніше ніхто не відстежував китів таким чином — за рухом води, а не за видаваними звуками. Вчені вважають, що нова технологія також дозволить вирішити проблему відстеження китів.

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