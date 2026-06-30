Вона могла б утримати кита: де прихована найбільша павутина у світі

У Північній печері виявлено найбільшу у світі павутину — вона достатньо велика, щоб спіймати кита.

У вологій печері поблизу албансько-грецького кордону вчені виявили павутину — технічно вона настільки велика, що могла б спіймати кита. Площа цієї величезної павутини становить 106 квадратних метрів — для порівняння, це майже вдвічі менше за тенісний корт. Вчені вважають, що ця тонка структура, ймовірно, є найбільшою павутиною такого роду з усіх, які коли-небудь виявляли люди, пише IFLScience.

Відкриття відбулося у Північній печері — звивистій печері, яка з’єднується із зовнішнім світом на півночі Греції, але також має глибокі ділянки під південною Албанією. Разом із двома сусідніми печерами вона утворює підземний лабіринт величезних камер і звивистих тунелів, висічених у вузькій смузі вапняку.

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Можна було б припустити, що цю гігантську павутину створив не менш гігантський павук, але, на щастя для арахнофобів, це робота не однієї істоти. Дослідники вивчили щільність павукоподібних у колонії та оцінили її чисельність приблизно у 111 000 павуків. Більше того, вважається, що павутину створив навіть не один вид.

Команда взяла з павутини генетичні зразки й виявила, що в ній мешкало близько 69 000 домашніх павуків і понад 42 000 павуків виду Prinerigone vagan. Вчені також зазначають, що це відкриття є першим задокументованим випадком утворення колоніального павутиння у цих видів, які зазвичай не взаємодіють на поверхні.

Північна печера — це дивне середовище, багате на сірку, яке створило своєрідну екосистему, що підтримується хемоавтотрофією. Більшість екосистем залежать від фотосинтезу, під час якого рослини та водорості використовують сонячне світло для отримання енергії, тим самим запускаючи харчовий ланцюг. Однак у Північній печері основою є мікроорганізми, які використовують хімічні реакції для перетворення неорганічних речовин, таких як сполуки сірки, на енергію.

До речі, тисячі павуків є архітекторами та будівничими павутини в Північній печері, але інші види павуків здатні створювати гігантські павутини самостійно. Найбільш вражаючим прикладом є деревний павук Дарвіна — він мешкає в лісах Мадагаскару і здатний формувати павутину у формі кулі, що займає площу від 900 до 28 000 квадратних сантиметрів. У довжину павутина може сягати до 35 метрів.

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