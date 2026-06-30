Перший динозавр Антарктиди: гігант вважався найбільшим серед усіх, що коли-небудь жили на Землі (відео)

Вченим знадобилося 40 років, щоб розгадати таємницю того, кому належали перші скам’янілості динозавра, виявлені на крижаному континенті.

Скам’янілість динозавра вперше була виявлена вченими у 1985 році — наступні 40 років хребець пролежав у ящику, але тепер вченим нарешті вдалося встановити, кому саме належав цей хребець. Спочатку скам’янілість була описана як така, що належить динозавру, що робить її першою в історії скам’янілістю динозавра, знайденою в Антарктиді, пише IFLScience.

Тепер, через чотири десятиліття, вчені нарешті встановили, що скам’янілість, ймовірно, належить одному з найбільших динозаврів, які коли-небудь мешкали на Землі, — титанозавру. Зазначимо, що Антарктида має одну з найбідніших палеонтологічних колекцій серед усіх континентів планети, і ті нечисленні знахідки, що були виявлені, надходять лише з кількох островів. Новий екземпляр, про який йдеться, було знайдено під час британської антарктичної експедиції 1985 року на півострові Улу на північному заході острова Джеймса Росса.

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40 років тому вчені, які виявили зразок, не були впевнені, що це таке, і тому хребець весь цей час зберігався в геологічній колекції Британської антарктичної служби в Кембриджі. До зразка віком 86,2 мільйона років також були додані польові нотатки геолога доктора Майка Томсона, в яких висловлювалося припущення, що це може бути "хребець великої рептилії".

Скам"янілість виглядає непримітно, але є важливим свідченням існування зауроподів в Антарктиді Фото: неандертальцы

Тепер команда на чолі з професором Полом Барреттом із Музею природної історії в Лондоні детальніше дослідила кістку. Дослідники зазначають, що скам’янілість являє собою лише невеликий фрагмент, який вважається хвостом титанозавра — найбільшого виду динозаврів, що коли-небудь мешкали на Землі. Однак наявність лише одного екземпляра ускладнює визначення точного виду.

Вважається, що скам’янілість належала невеликому титанозавру — його довжина, ймовірно, становила близько 6–7 метрів. Однак невідомо, чи належала кістка невеликому виду, чи тварина була молодою на момент смерті.

Автори зазначають, що новий аналіз свідчить про те, що це перша скам’янілість непташиного динозавра, виявлена в Антарктиді після того, як частковий скелет анкілозавра було знайдено роком пізніше, у 1986 році. Припускається, що титанозаври, ймовірно, могли дістатися до Антарктиди через материк, який з’єднував їх із Південною Америкою. У той період ці два континенти також були з’єднані з Австралією та Новою Зеландією. Але хоча титанозаври мешкають у Новій Зеландії, в Австралії скам’янілостей не виявлено. Це порушує питання про те, як вони потрапили в одну країну, оминувши іншу, що спонукало команду запропонувати новий маршрут.

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