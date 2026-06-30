Акули повернулися на один із найжвавіших пляжів у світі: відпочивальники у небезпеці

Щорічна міграція великих білих акул зазвичай триває з червня по вересень, але цього року вона досягла піку трохи раніше.

Департамент охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк (DEC) опублікував попередження про повернення акул у прибережні води. У повідомленні йдеться про повернення 13 видів акул на один із найжвавіших пляжів Америки та світу, пише Daily Mail.

Як правило, міграція акул триває з червня по вересень, у міру потепління океану. Однак пік спостережень часто припадає на 4 липня, коли акули та їхня здобич, зокрема оселедець, наближаються до берега. Цього року пік, ймовірно, настане трохи раніше — статистика свідчить про те, що цього року вже було зафіксовано кілька випадків спостереження акул.

За словами Мартіна Гері, директора Департаменту охорони навколишнього середовища з питань морських ресурсів, випадки взаємодії людини та акули в цьому регіоні є рідкісними, проте дослідники закликають відпочивальників на пляжі та любителів водних видів спорту дотримуватися правил безпеки під час зустрічі з акулами, щоб знизити ризик і забезпечити безпеку мешканців Нью-Йорка цього літа.

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Дослідники закликають відпочивальників на пляжі уникати місць проживання тюленів, зграй риб або морських птахів, що пірнають, а також триматися подалі від каламутної води та уникати купання на світанку, у сутінках або вночі. Плавцям, серферам та любителям веслування також рекомендується триматися групами, залишатися ближче до берега та завжди дотримуватися вказівок рятувальників і співробітників парку.

Згідно зі статистикою, у 2025 році було зареєстровано 28 нападів акул, причому на Флориду припадає понад половина з них — 15 інцидентів. Поодинокий випадок нападу акули в Нью-Йорку ознаменував різке зниження порівняно з підвищеною активністю акул уздовж узбережжя штату в 2022 та 2023 роках.

Зазначимо, що цього літа влада значно розширила заходи з спостереження за акулами: рятувальники, співробітники паркової поліції та персонал парків використовують дрони для сканування води в пошуках акул і великих зграй риб, які можуть привабити їх ближче до берега.

Дослідники зазначають, що хижаки зазвичай починають з’являтися у великій кількості приблизно 4 липня, коли тепліша температура океану приваблює як акул, так і дрібну рибу до берегової лінії. Навіть попри кілька відносно спокійних літніх сезонів останніми роками, експерти попереджають, що активність акул може швидко змінюватися, і неможливо точно передбачити, що принесе цей сезон.

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