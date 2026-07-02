Названо существо, способное заживлять раны за считанные минуты: не остается даже шрамов

Ученые обнаружили, что медузы способны невероятно быстро заживлять раны — мы наконец-то знаем, как это происходит.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, и некоторые из них невероятно странные. Например, в океане обитает Clytia hemisphaerica, вид медуз, способный на нечто почти невероятное: их клетки ползут навстречу друг другу, словно крошечные исследователи, зашивая разрыв за считанные минуты, не оставляя шрама, пишет Earth.com.

В новом исследовании команда из Чикагского университета наконец-то смогла расшифровать механизм, лежащий в основе этого быстрого заживления без образования шрамов. Любопытно, что этот процесс поразительно похож на то, как наши собственные клетки пытаются, и часто терпят неудачу, сделать то же самое.

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По словам доцента кафедры молекулярной генетики и клеточной биологии Джоселин Малами, клитии — это гидрозои, поэтому в основном они существуют в виде колоний полипов, растущих вдоль поверхности камней, на причалах или нижней стороне подводных листьев. Периодически эти колонии выпускают в воду маленьких медуз, подобно тому, как кустарник цветет.

Периодически эти колонии выпускают в воду маленьких медуз, подобно тому, как кустарник цветет. По словам ученых, в то время как медузы живут всего несколько месяцев, колонии полипов могут существовать неограниченно долго.

На самом деле, примечательными медуз Clytia hemisphaerica делает вовсе не их жизненный цикл, а скорость заживления. Наблюдения показывают, что небольшие раны заживают всего за минуты, тогда как более крупные закрываются менее чем за час — беспрецедентная скорость для человека. Более того, заживление медуз не оставляет шрамов на их телах.

По словам Малами, заживление у медуз больше похоже на эмбриональное заживление, которое происходит без образования рубцов. Такое сочетание — прозрачность, скорость и отсутствие рубцов — делает Clytia необычайно наглядной моделью процесса заживления ран.

Исследователи отмечают, что многие процессы, которые мы не наблюдаем при заживлении ран у Clytia, очень похожи на то, что мы видим во всех других системах, включая системы млекопитающих. Основываясь на 10-летних наблюдениях команда впервые описала заживление эпителиальных ран у Clytia еще в 2017 году, в 2018 году ученые дополнили свою работу.

Результаты исследования показали, что у Clytia все сводится к двум структурам, работающим последовательно и скоординированно независимо от размера или формы раны. Первыми реагирующими являются ламеллиподии, которые ученые описывают как "щупальца, похожие на ножки, представляющие собой богатые актином отростки клетки".

Если рана слишком велика, чтобы отдельные клетки могли ее перекрыть, независимо от того, насколько далеко они могут распространиться, запускается другой механизм: коллективная миграция клеток, при которой весь эпителиальный слой "поднимается и начинает двигаться". Как только ламеллиподии с противоположных краев наконец встречаются, рана закрывается, используя тот же основной механизм, что и при меньших повреждениях.

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