Мальчик умер от бешенства, когда летучая мышь упала ему на лицо: следов укуса или царапин не нашли

Это первый случай заражения в Онтарио с 1967 года и он указывает на важный пробел в осведомленности общественности.

11-летний мальчик из Онтарио, Канада, стал героем нового медицинского отчета. Известно, что ребенок умер от бешенства после контакта с летучей мышью, которая не оставила видимых следов укуса или царапин. Ученые призывают к повышению осведомленности о факторах риска бешенства, пишет IFLScience.

Отметим, что бешенство — одно из самых смертельных заболеваний, известных человечеству. После появления симптомов вирусная инфекция практически не дает шансов на выживание, а это значит, что врачи мало что могут предложить, кроме поддерживающей терапии. Как правило, инкубационный период длится от 2 до 3 месяцев, но симптомы могут появиться значительно позже. Среди них:

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лихорадка;

покалывание;

зуд в месте контакта;

спутанность сознания;

возбуждение;

галлюцинации;

гидрофобия.

В отчете говорится, что однажды утром мальчик проснулся и обнаружил летучую мышь, сидящую у него на рту и носу — признаком укуса или царапин не было обнаружено. Через 12 дней ребенка доставили в отделение неотложной помощи с такими симптомами, как рвота и ощущение "мурашек" на лице. На следующий день симптомы усилились, появились и другие неврологические признаки, такие как невнятная речь, и его состояние ухудшилось после госпитализации.

После осмотра у медиков возникло подозрение на бешенство. В то же время, другие анализы на более распространенные заболевания оказались отрицательными. Было предпринято какое-то лечение, но, как и в подавляющем большинстве случаев симптоматического бешенства, было уже слишком поздно. На 17 день госпитализации 11-летний пациент скончался.

Бешенство часто связывают с собаками — по оценкам Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев бешенства у людей вызваны укусами или царапинами собак. Вакцинация значительно снизила этот риск в Северной Америке. Но вирус переносят и другие животные.

Данные канадского правительства показывают, что все случаи бешенства у людей в стране с 1967 года были переданы летучими мышами. Опасность заключается в том, что укусы и царапины летучих мышей могут быть очень маленькими и трудноразличимыми, поэтому их легко не заметить.

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