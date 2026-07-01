Очень странный слон вызвал ажиотаж в государственном парке: почему он окрашен в фиолетовый (фото)

Странного тюленя необычной окраски заметили и сфотографировали в государственном парке Калифорнии — посетители негодуют, почему он фиолетового цвета.

Туристы со всего мира отправляются в государственный парк Аньо-Нуэво в Калифорнии, чтобы наблюдать за морскими слонами, отдыхающими на пляже. Однако в этом году внимание посетителей привлекло нечто необычное: один из них изменил свой серо-голубой окрас а баклажановый, пишет IFLScience.

Известно, что в государственном парке Аньо-Нуэво обитает более 10 000 северных морских слонов, которые ежегодно возвращаются на побережье для размножения, линьки и рождения детенышей. Посетители могут наблюдать за ними со смотровых площадок с апреля по ноябрь. Однако в этом году один из экскурсоводов парка, Ирен Рети, 23 июня 2026 года запечатлела необычного сиреневого тюленя. Но что заставило его изменить цвет?

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Необычный окрас тюленя вызвал ажиотаж в социальных сетях, и многие гадают, что могло стать причиной изменения цвета тюленя. Хотя некоторые предполагают, что это может быть генетическая аномалия, способная превращать животных в черных или белых, другие считают, что причиной может быть питание.

Предыдущие исследования уже показали, что у морских выдр кости могут приобретать фиолетовый оттенок из-за употребления большого количества фиолетовых морских ежей, которые выделяют химическое вещество в кровоток, проникая в кости и окрашивая их в фиолетовый цвет. Однако это не влияет на их шерсть, а потому, вероятно, не может быть объяснением для тюленя.

Каждый год тюлени приплывают сюда для размножения, линьки и рождения детенышей Фото: Irene Reti

По словам директора государственного парка Аньо-Нуэво при Калифорнийском университете в Санта-Круз, поздняя весна и начало лета — время линьки большинства морских слонов. В это же время на пляжи выбрасывает большое количество водорослей, которые, вероятно, могут окрашивать шерсть тюленей. Предполагается, что долгое лежание на водорослях может сделать цвет экстремальным.

Отметим, что разноцветные животные встречаются на удивление часто, хотя порой это происходит из-за естественной генетической особенности, случайности, вмешательства человека или необъяснимой загадки. Одна из самых известных причин смены цвета у животных — красные водоросли, которые окрашивают фламинго в их яркий розовый цвет.

По словам эксперта по питанию в зоопарках Аманды Фергюсон, в дикой природе фламинго питаются множеством мелких артемий и микроскопических водорослей, и все эти вещества содержат пигмент. В результате пигмент переносится в организм фламинго, а затем и в перья.

Каротиноиды — это особая группа веществ. Обычно они придают перьям красный, желтый и оранжевый цвета, и именно эти цвета содержатся в этих природных организмах, а затем переносятся в организм фламинго, в их перья, так что у них вырастают красивые красные перья.

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