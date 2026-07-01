Самые невезучие млекопитающие в мире: почему браконьеры преследуют "сосновые шишечки" (фото)

Панголины — самые часто подвергающиеся незаконной торговле млекопитающие в мире. Считается, что их перекрывающиеся чешуйки являются мощным афродизиаком.

Панголины похожи на сосновую шишку, у которой выросли ноги и хвост, и она начала ходить. Эти млекопитающие имеют бронированное тело, покрытое перекрывающимися чешуйками, которые защищают этих млекопитающих среднего размера, обитающих в некоторых частях Африки и Азии. Однако эти чешуйки делают панголинов невероятно ценными для браконьеров — по сути, они считаются самыми часто подвергающимися незаконной торговле млекопитающими в мире. Увы, сегодня они находятся под угрозой исчезновения, пишет Popular Science.

Однако теперь среди деревьев Непала и Северной Индии был обнаружен неизвестный ранее вид азиатского панголина (Manis aurita). Ученые считают, что новый вид расширяет понимание биологами мест обитания панголинов, а также того, чем они отличаются друг от друга. Более того, ученые считают, что новый вид, вероятно, может предотвратить браконьерство.

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По словам соавтора исследования, маммолога из Полевого музея в Чикаго Андерсона Фейхо, китайские панголины (Manis pentadactyla) — это не один и тот же вид. Ученые утверждают, что то, что долгое время считалось одним видом, на самом деле оказалось двумя: один вид в основном обитает в Китае, а другой встречается в предгорьях Гималаев, на территории Непала, Индии, Бутана и Мьянмы. Впоследствии они назвали горного панголина Manis indoburmanica, или индо-бирманским панголином.

Manis aurita, недавно выделенный вид панголина Фото: Tulshi Laxmi Suwal

Исследователи изучили два вида панголинов, indoburmanica и aurita, и сосредоточились на том. Являются ли они одним и тем же видом. По словам другого соавтора исследования, научного сотрудника Гуанчжоуского университета в Китае Кай Хе, самый важный и захватывающий фрагмент головоломки был найден в Музее естественной истории в Лондоне. В результате команде удалось секвенировать ДНК непосредственно из исторического типового экземпляра непальского подвида (aurita). Этот экземпляр датируется 1836 годом, то есть ему почти 190 лет. Таким образом ученые получили неопровержимые доказательства существования нескольких видов панголинов.

По словам команды, различия между гималайским панголином M. aurita и китайским панголином незначительны, но заслуживают внимания. По сравнению с китайским панголином, гималайский панголин имеет более крупное тело, более длинный хвост и заметно меньшие уши. Виды также живут в разных географических регионах, которые не пересекаются.

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