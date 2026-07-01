Найнещасніші ссавці у світі: чому браконьєри полюють на "соснові шишечки" (фото)

Панголіни — ссавці, які найчастіше стають об’єктом незаконної торгівлі у світі. Вважається, що їхні перекриваючі одна одну лусочки є потужним афродизіаком.

Панголіни схожі на соснову шишку, у якої виросли ноги та хвіст, і вона почала ходити. Ці ссавці мають броньоване тіло, вкрите перекриваючими одна одну лусочками, які захищають цих ссавців середнього розміру, що мешкають у деяких частинах Африки та Азії. Однак ці лусочки роблять панголінів неймовірно цінними для браконьєрів — по суті, вони вважаються ссавцями, які найчастіше стають об’єктом незаконної торгівлі у світі. На жаль, сьогодні вони перебувають під загрозою зникнення, пише Popular Science.

Однак тепер серед дерев Непалу та Північної Індії було виявлено раніше невідомий вид азіатського панголіна (Manis aurita). Вчені вважають, що новий вид розширює уявлення біологів про місця проживання панголінів, а також про те, чим вони відрізняються один від одного. Більше того, вчені вважають, що новий вид, ймовірно, може запобігти браконьєрству.

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За словами співавтора дослідження, мамолога з Польового музею в Чикаго Андерсона Фейхо, китайські панголіни (Manis pentadactyla) — це не один і той самий вид. Вчені стверджують, що те, що тривалий час вважалося одним видом, насправді виявилося двома: один вид переважно мешкає в Китаї, а інший зустрічається в передгір’ях Гімалаїв, на території Непалу, Індії, Бутану та М’янми. Згодом вони назвали гірського панголіна Manis indoburmanica, або індо-бірманським панголіном.

Manis aurita, нещодавно виділений вид панголіна Фото: Tulshi Laxmi Suwal

Дослідники вивчили два види панголінів — indoburmanica та aurita — і зосередилися на тому, чи є вони одним і тим самим видом. За словами іншого співавтора дослідження, наукового співробітника Гуанчжоуського університету в Китаї Кай Хе, найважливіший і найцікавіший фрагмент головоломки було знайдено в Музеї природної історії в Лондоні. У результаті команді вдалося секвенувати ДНК безпосередньо з історичного типового зразка непальського підвиду (aurita). Цей зразок датується 1836 роком, тобто йому майже 190 років. Таким чином вчені отримали незаперечні докази існування кількох видів панголінів.

За словами дослідників, відмінності між гімалайським панголіном M. aurita та китайським панголіном є незначними, але заслуговують на увагу. У порівнянні з китайським панголіном гімалайський панголін має більші розміри тіла, довший хвіст і помітно менші вуха. Ці види також мешкають у різних географічних регіонах, які не перетинаються.

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