В Антарктиді прихований найдивніший вулкан у світі: він порушує всі можливі правила (відео)

Дослідники розповіли про вулкан, розташований у найвіддаленіших, замерзлих куточках Землі, який функціонує за дещо іншим сценарієм, ніж інші.

На острові Росса в морі Росса, глибокій бухті в Антарктиді, розташований вулкан Еребус, який вивергається приблизно за 1350 кілометрів від географічного Південного полюса. По суті, Еребус — найпівденніший діючий вулкан у світі, який постійно вирує озером палаючої лави, пише Science Alert.

Ще у 1991 році вчені проаналізували газ, що постійно вивергається з вулкана, і виявили в ньому мікроскопічні частинки кристалічного елементарного золота. Дані свідчать про те, що щодня Еребус вивергає близько 80 грамів мікроскопічного золотого пилу, розсіюючи його на відстань до 1000 кілометрів, а можливо, й далі.

Відео дня

Вчені зазначають, що Еребус — єдиний у світі вулкан, який вивергає кристалічні частинки елементарного золота. Однак справжня загадка полягає в тому, як золото взагалі виходить із магми. За словами вчених, насправді золото у вулканічних викидах не є чимось незвичайним: раніше сліди золота були виявлені хімічними методами у зразках з Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, Августіна на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці.

Пізніші теоретичні дослідження припускають, що золото, ймовірно, може переноситися гарячими вулканічними флюїдами, а також, ймовірно, газами. Зазначимо, що це цілком логічно: вулкан — по суті, є отвором у земній корі, через який розплавлений матеріал із глибоких надр землі піднімається нагору.

Багато елементів, таких як мідь, срібло, ртуть, миш’як, селен і сірка, а також золото, змішуються у своєрідному плавильному котлі, де вони можуть з’єднуватися з іншими елементами, утворюючи сполуки. Звідти золото не випаровується, оскільки температура кипіння чистого золота набагато вища за температуру вулканічних газів. Вважається, що золото насправді переміщується разом із летючими сполуками, що містять хлор або сірку, які можуть існувати в гарячих вулканічних газах.

У дослідженні під керівництвом геохіміка Кімберлі Мікер із Нью-Мексиканського інституту гірничої справи та технологій у США вчені виявили, що золото з Еребуса поводиться так, як раніше не спостерігалося.

У ході дослідження вчені дослідили зразки снігу навколо вулканічного кратера, газового шлейфу, що виходить із лавового озера, та антарктичної тропосфери на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх трьох наборах зразків було виявлено мікроскопічні частинки чистого золота. Цікаво, що деякі з цих частинок досягали приблизно 60 мікрометрів у діаметрі.

Вчені вважають, що щодня вулкан Еребус, ймовірно, викидає близько 80 грамів золота, що насправді трохи менше, ніж інші вулкани планети. На основі наявних на той момент вимірювань Кілауеа викидав від 500 до 800 грамів золота на день, тоді як оцінки для Етни сягали 2,4 кілограма.

Однак у вулкані Еребус все ж є щось унікальне, що дозволяє золоту відокремлюватися від сполук, які утримували його у вулканічних викидах. Втім, за останні понад 30 років вчені так і не змогли знайти відповідь на це питання.

Інші новини науки