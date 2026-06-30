В Антарктиде спрятан самый странный вулкан в мире: нарушает все мыслимые правила (видео)

Исследователи рассказали о вулкане, расположенном в самых дальних, замерзших уголках Земли, который живет по несколько иному сценарию, чем другие.

На острове Росса в море Росса, глубокой бухте в Антарктида, расположен вулкан Эребус извергается примерно в 1350 километрах от географического Южного полюса. По сути, Эребус — самый южный действующий вулкан в мире постоянно бурлит озером пылающей лавы, пишет Science Alert.

Еще в 1991 году ученые проанализировали газ, постоянно извергающийся из вулкана, и обнаружили в нем микроскопические частицы кристаллического элементарного золота. Данные указывают на то, что ежедневно Эребус извергает около 80 граммов микроскопической золотой пыли, рассеивая ее на расстояние до 1000 километров, а возможно и дальше.

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Ученые отмечают, что Эребус — единственный в мире вулкан, извергающий кристаллические частицы элементарного золота. Однако настоящая загадка заключается в том, как золото вообще покидает магму. По словам ученых, на самом деое, золото в вулканических выбросах не является чем-то необычным: ранее следы золота были обнаружены химическим методов в образцах с Килауэа на Гавайях, Этны в Италии, Августина на Аляске и Эль-Чичона в Мексике.

Более поздние теоретические работы предполагают, что золото, вероятно, может переноситься горячими вулканическими флюидами, а также, вероятно, газами. Отметим, что это вполне логично: вулкан — по сути, является отверстием в земной коре, через которое расплавленный материал из глубоких недр земли поднимается наверх.

Многие элементы, такие как медь, серебро, ртуть, мышьяк, селен и сера, а также золото, смешиваются в своего рода плавильном котле, где они могут соединяться с другими элементами, образуя соединения. Оттуда золото не испаряется, поскольку температура кипения чистого золота намного выше вулканических температур. Считается, что золото на самом деле перемещается вместе с летучими соединениями, содержащими хлор или серу, которые могут существовать в горячих вулканических газах.

В исследовании под руководством геохимика Кимберли Микер из Нью-Мексиканского института горного дела и технологий в США ученые обнаружили, что золота из Эребуса делает то, чего не наблюдалось ранее.

В ходе исследования ученые изучили образцы снега вокруг вулканического кратера, газового шлейфа, выходящего из лавового озера, и антарктической тропосферы на расстоянии до 1000 километров от вулкана. Во всех трех наборах образцов были обнаружены микроскопические частицы чистого золота. Любопытно, что некоторые из этих частиц достигали примерно 60 микрометров в поперечнике.

Ученые считают, что ежедневно вулкан Эребус, вероятно, выбрасывает около 80 граммов золота, что на самом деле немного меньше, чем другие вулканы планеты. На основе имеющихся на тот момент измерений Килауэа выбрасывал от 500 до 800 граммов золота в день, в то время как оценки для Этны достигали 2,4 килограмма.

Однако в вулкане Эребус все же есть нечто уникальное, что позволяет золоту отделяться от соединений, которые удерживали его в вулканических выбросах. Впрочем, за последние более 30 лет ученые так и не смогли найти ответ на этот вопрос.

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