Рекордна спека змусила італійців повернутися до середньовічних будинків: там на 25 градусів прохолодніше

На тлі рекордної спеки на території Європи мешканці деяких південних регіонів Італії знайшли притулок у відреставрованих середньовічних будівлях.

Традиційні будинки-трулло залишалися забутими протягом багатьох поколінь, але тепер про них знову згадали. Усе завдяки їхній унікальній конструкції, яка зберігає прохолоду всередині будинку, пише Popular Science.

Перші трулло збудували в середині XIV століття. Найчастіше це були однокімнатні споруди з конічним дахом. Будинки зводили з вапняку, видобутого на сільськогосподарських угіддях. Кожен трулло мав товсті стіни, товщиною від 1 до 3 метрів.

Один із секретів природного охолодження таких будинків криється в матеріалах, з яких вони були збудовані. Вапняк поводиться по-різному залежно від вологості та температури. Наприклад, взимку конічний дах поглинає велику кількість вологи, вся ця рідина повільно випаровується й охолоджує внутрішній простір із настанням літа. Також конусоподібний дах спрямовує ще більше надлишкового тепла вгору.

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Температура всередині однієї з таких споруд зазвичай значно нижча, ніж зовні. У деяких випадках у будинках може бути на 25 градусів прохолодніше, ніж на вулиці.

За словами реставратора трулло Франческо Фрагнеллі, італійці почали не лише ремонтувати існуючі середньовічні будинки, а й будувати нові.

"Попит на нові будівельні проєкти продовжує зростати. Зі збільшенням кількості періодів сильної спеки традиційні рішення (такі як трулло) стають цінним орієнтиром, здатним надихати на розробку стратегій адаптації до зміни клімату в сучасному будівництві", — каже Джерардо Б’янкофіоре, представник італійської асоціації будівельників.

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