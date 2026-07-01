Рекордная жара загнала итальянцев обратно в средневековые дома: там прохладнее на 25 градусов

На фоне рекордной жары на территории Европы, жители некоторых южных регионов Италии нашли спасение в отреставрированных средневековых зданиях.

Традиционные дома трулло оставались забытыми многие поколения, но теперь о них снова вспомнили. Все дело в их уникальной конструкции, которая удерживает прохладу внутри дома, пишет Popular Science.

Первые трулло построили в середине XIV века. Чаще всего это были однокомнатные постройки с конической крышей. Дома были построены из известняка, добытого на сельскохозяйственных угодиях. Каждый трулло имел толстые стены, от 1 до 3 метров в толщину.

Один из секретов естественного охлаждения таких домов кроется в материалах, из которых они были построены. Известняк ведет себя по-разному в зависимости от влажности и температуры. К примеру, зимой коническая крыша поглощает большое количество влаги, вся эта жидкость медленно испаряется и охлаждает внутреннее пространство с наступлением лета. Также конусообразная крыша направляет ещё больше избыточного тепла вверх.

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Температура внутри одного из таких сооружений обычно значительно ниже, чем снаружи. В некоторых случаях в домах может быть на 25 градусов прохладнее, чем на улице.

По словам реставратора трулло Франческо Фрагнелли, итальянцы начали ремонтировать не только существующие средневековые дома, но и строить новые.

“Спрос на новые строительные проекты «продолжает расти. С увеличением количества периодов сильной жары традиционные решения (такие как трулло) становятся ценным ориентиром, способным вдохновлять на разработку стратегий адаптации к изменению климата в современном строительстве”, — говорит Джерардо Бьянкофиоре, представитель итальянской ассоциации строителей.

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