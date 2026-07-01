Дуже дивний слон викликав ажіотаж у державному парку: чому він пофарбований у фіолетовий колір (фото)

Дивного тюленя з незвичайним забарвленням помітили та сфотографували в державному парку Каліфорнії — відвідувачі обурюються, чому він фіолетового кольору.

Туристи з усього світу вирушають до державного парку Аньо-Нуево в Каліфорнії, щоб поспостерігати за морськими слонами, які відпочивають на пляжі. Однак цього року увагу відвідувачів привернуло щось незвичайне: один із них змінив своє сіро-блакитне забарвлення на баклажанове, пише IFLScience.

Відомо, що в державному парку Аньо-Нуево мешкає понад 10 000 північних морських слонів, які щороку повертаються на узбережжя для розмноження, линьки та народження дитинчат. Відвідувачі можуть спостерігати за ними з оглядових майданчиків з квітня по листопад. Однак цього року одна з екскурсоводок парку, Ірен Реті, 23 червня 2026 року сфотографувала незвичайного бузкового тюленя. Але що змусило його змінити колір?

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Незвичайне забарвлення тюленя викликало ажіотаж у соціальних мережах, і багато хто гадає, що могло стати причиною зміни кольору тюленя. Хоча деякі припускають, що це може бути генетична аномалія, здатна перетворювати тварин на чорних або білих, інші вважають, що причиною може бути харчування.

Попередні дослідження вже показали, що у морських видр кістки можуть набувати фіолетового відтінку через споживання великої кількості фіолетових морських їжаків, які виділяють хімічну речовину в кровотік, проникаючи в кістки та забарвлюючи їх у фіолетовий колір. Однак це не впливає на їхню шерсть, а тому, ймовірно, не може бути поясненням для тюленя.

Щороку тюлені припливають сюди для розмноження, линьки та народження дитинчат Фото: Irene Reti

За словами директора державного парку Аньо-Нуево при Каліфорнійському університеті в Санта-Круз, пізня весна та початок літа — час линьки більшості морських слонів. У цей же час на пляжі викидається велика кількість водоростей, які, ймовірно, можуть забарвлювати шерсть тюленів. Припускається, що тривале лежання на водоростях може зробити колір екстремальним.

Зазначимо, що різнокольорові тварини зустрічаються напрочуд часто, хоча іноді це відбувається через природну генетичну особливість, випадковість, втручання людини або незрозумілу загадку. Одна з найвідоміших причин зміни кольору у тварин — червоні водорості, які надають фламінго їхнього яскравого рожевого забарвлення.

За словами експерта з харчування у зоопарках Аманди Фергюсон, у дикій природі фламінго харчуються безліччю дрібних артемій та мікроскопічних водоростей, і всі ці речовини містять пігмент. У результаті пігмент потрапляє в організм фламінго, а потім і в пір’я.

Каротиноїди — це особлива група речовин. Зазвичай вони надають пір’ю червоного, жовтого та помаранчевого кольорів, і саме ці кольори містяться в цих природних організмах, а потім переносяться в організм фламінго, у їхнє пір’я, завдяки чому у них виростає гарне червоне пір’я.

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