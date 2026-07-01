Без проблем наздожене людину: знайдено найшвидшого павука у світі

Вчені виявили павука-мисливця, який мешкає в Австралії і може розвивати максимальну швидкість майже 3,6 метра за секунду.

Дослідники зазначають, що цей австралійський павук рухається зі швидкістю 12,6 кілометра на годину; для порівняння: звичайна людина біжить зі швидкістю близько 10–15 км/год, пише New Scientist.

До цього відкриття світовий рекорд належав марокканському павуку-флік-флаку (Cebrennus rechenbergi), який може розвивати швидкість до 1,7 метра за секунду. Цей вид павуків ефективно використовує перекочування та перекидання, щоб втекти від небезпеки.

"Флік-флак — це особливий спосіб пересування. Ці павуки насправді не бігають, такий спосіб пересування діє лише під час спуску по піщаних схилах", — каже Йонас Вольф із Грайфсвальдського університету в Німеччині.

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Щоб знайти найшвидшого павука, команда вчених зібрала 162 живих особини під час польових досліджень у Великій Британії, Північній Америці, Південній Європі та Австралії, а також десятки екземплярів, придбаних у зоомагазинах.

Кожного з них ретельно зважували, а потім вимірювали швидкість на клітинчастому папері формату А4 або А3, намагаючись зрозуміти біомеханіку якомога більшої кількості видів.

Швидкість пересування 3-грамового павука-мисливця з джунглів (Heteropoda jugulans) була зафіксована Крістофером Клементе та його колегами з Університету Саншайн-Кост в Австралії і склала 3,59 метра за секунду.

"Ці павуки здатні розвивати таку високу швидкість, оскільки вони відносно великі як для павуків, але не настільки, щоб їхні ноги були перевантажені важким черевцем", — зазначають автори дослідження.

Девід Лабонте, член команди з Імперського коледжу, зазначає, що швидкість повністю визначається законами фізики. Але саме спосіб життя, наприклад, стратегії полювання, визначають еволюцію екстремальних анатомічних та фізіологічних адаптацій.

"Наприклад, гепард без зусиль обганяє більшість собак аналогічного розміру. Це, звичайно, тому, що його спосіб життя зробив таку швидкість вигідною, але вона все одно визначається законами фізики", — каже Лабонте.

Команда дійшла висновку, що швидкість бігу павуків залежить від довжини лап, але жодним чином не пов’язана з їхньою товщиною чи тим, чи плете комаха павутину.

Леанда Мейсон з Університету Едіт Коуен у Перті, Австралія, зазначає, що довгі ноги, судячи з усього, є "механізмом прискорення" павука.

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