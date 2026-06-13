Не чіпайте павуків: чому не варто випускати комах з дому на вулицю (відео)

Побачивши павука в будинку, може виникнути спокуса випустити його на волю в саду. Однак вчені застерігають, що нам слід утриматися від такого вчинку, і на це є вагома причина.

Більшість людей хоча б раз у житті бачили у своєму домі павука. У цей момент може виникнути спокуса дати комасі ім’я або випустити її на волю в саду. Але вчені радять віддати перевагу першому варіанту — не варто виносити домашніх на вулицю, і на те є вагома причина, пише IFLScience.

За словами арахнолога з Музею Берка Рода Кроуфорда, якщо винести домашнього павука в сад, його шанси на виживання будуть не надто великими. Багато популяцій цих комах живуть майже виключно в приміщеннях, а також у таких місцях проживання, а тому у дворах і лісах їхні шанси на виживання зводяться до нуля — комахи просто не пристосовані до цього.

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Павуки — група павукоподібних, які існують на Землі вже близько 400 мільйонів років. Але як їм вдалося пристосуватися саме до споруд, збудованих людьми? За словами вчених, вважається, що люди будують житла сотні тисяч років. Водночас люди та павуки живуть пліч-о-пліч, принаймні, з часів Римської імперії — простими словами, щонайменше останні 1500 років.

За цей час люди не надто змінилися, але кількох тисячоліть цілком достатньо для еволюції та адаптації павуків, оскільки тривалість їхнього життя набагато коротша. Це означає більше поколінь, а отже, більше можливостей для генетичних змін та адаптацій.

За словами Кроуфорда, на прикладі павука-оси (Argiope bruennichi) можна побачити, як деяким видам вистачає всього кількох десятиліть, щоб розширити свій ареал проживання від Середземномор’я до Північної Європи в умовах зміни клімату. При цьому вид перевершив усі очікування щодо швидкості такої генетичної адаптації.

Отже, тисячі поколінь адаптації означають, що домашній павук у нашій квартирі сьогодні ідеально пристосований до свого середовища проживання. Тому, якщо випустити його в чуже середовище, йому буде надзвичайно складно пристосуватися.

Водночас, за словами Кроуфорда, якщо домашній павук потрапив у ванну або раковину, нам слід допомогти йому вибратися, а потім просто відпустити.

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