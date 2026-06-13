Демон, вампір і істота з черепом, але без хребта: 5 найдивніших істот глибокого океану (фото)

Дослідники назвали кілька неймовірно дивних істот, що мешкають у найглибших точках Світового океану.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі, але глибоководний світ — одне з найвіддаленіших і найнепривітніших місць на нашій планеті. У найглибших частинах океану панує тиск, здатний легко розчавити будь-яку живу істоту, а температура, на тлі якої арктична зима здалася б м'якою, робить глибокий океан нездатним підтримувати життя. І все ж, життя тут процвітає, пише Earth.com.

На жаль, про найглибші частини Світового океану сьогодні відомо менше, ніж про космос. Тварини, які еволюціонували, щоб вижити в цьому негостинному середовищі, безперечно виглядають неземними і розвинули досить незвичайні та дивні способи виживання. Дослідники назвали 5 найдивніших глибоководних істот, які не перестають дивувати.

Відео дня

Глибоководний вудильник

Одним із найстрашніших мешканців глибокого океану вважається риба-вудник — риба, схожа на демона, яка отримала свою назву завдяки світловій приманці, що стирчить із її чола. Відомо, що риба-вудильник використовує м'ясистий наріст для приваблення здобичі, а потім проковтує її неймовірно довгими зубами.

Дослідження показали, що світлова частина приманки утворюється завдяки біолюмінесцентним бактеріям, які містяться в її кінчику. Однак найдивнішим у рибалці є його дивний шлюбний ритуал: самці набагато менші за самок і все життя перебувають у пошуках пари. Знайшовши самку, вони прикріплюються до неї ротом і зрештою зростаються з нею всім тілом. Цікаво, що без цього процесу самець риболовця ніколи не досягне зрілості.

Бочкоподібний вудлище

Представники цього виду — одні з найбільш інопланетних істот в океані. На перший погляд може здатися, що у бочкоподібного удильщика немає очей, однак насправді в центрі їхнього прозорого черепа знаходяться дві масивні неоново-зелені сфери — його очі.

Дослідження показали, що ці два ока нерухомі й завжди дивляться вгору крізь прозору голову. Ця кумедна риба сканує воду зверху, вишукуючи тіні, що рухаються над нею, аби знайти здобич.

Бочкоподібний вудлище Фото: MBARI

Вaмпірський кальмар

Незважаючи на назву, вампірський кальмар зовсім не висмоктує кров. У нього також майже немає присосок на щупальцях. За словами вчених, назва цього кальмара походить від його яскраво-червоних очей та плащоподібної структури щупальців. Очі вампірського кальмара — найбільші серед усіх тварин у світі відносно розміру його тіла.

Відомо, що вампірський кальмар мешкає на такій глибині, яка вважається "зоною кисневого мінімуму" і характеризується нестачею кисню для підтримання аеробного метаболізму. Теоретично, кальмар не повинен виживати в цій зоні, і все ж йому це вдається.

Вaмпiрський кальмар не харчується кров'ю Фото: MBARI

Великорота акула

Великорота акула — одна з найрідкісніших тварин у світі. Вперше представника цього виду виявили у 1979 році, і з того часу великоротих акул спостерігали менше сотні разів. Спостереження показують, що представники цього виду, ймовірно, мешкають у Тихому, Атлантичному та Індійському океанах, а також біля південного узбережжя Південної Африки. З огляду на рідкість цієї тварини, дивно, наскільки великий її ареал проживання.

Зазначимо, що про цю акулу досі відомо вкрай мало. Через величезну пащу та маленькі зуби вважається, що акула плаває з широко розкритою пащею, щоб ловити планктон, як і інші фільтратори.

Великорота акула — одна з найрідкісніших тварин у світі Фото: MBARI

Міксина

Міксина — слизька риба, схожа на вугра, що мешкає на морському дні. За словами вчених, це єдина нині жива тварина з черепом, але без хребетного стовпа. Однак це не все: міксина також відома своїм слизом, який вона виробляє залозами, розташованими вздовж довгого тіла.

Якщо міксина потрапляє до пащі хижака або до рук людини, вона виробляє неймовірну кількість слизу, що дозволяє їй вислизнути й втекти. Наприклад, відомо, що одна міксина може виробити аж 20 літрів слизу.

Міксина здатна виробляти близько 20 літрів слизу Фото: Alamy

Інші новини науки