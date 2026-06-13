Демон, вампир и существо с черепом, но без хребта: 5 самых странных существ глубокого океана (фото)
Исследователи назвали несколько невероятно странных существ, обитающих в самых глубоких точках Мирового океана.
Океан покрывает большую часть поверхности Земли, но глубоководный мир — одно из самых отдаленных и негостеприимных мест на нашей планете. В самых глубоких частях океана господствует давление, способное легко раздавить любое живое существо, а температура, на фоне которой арктическая зима показалась бы мягкой, делают глубокий океан неспособным поддерживать жизнь. И все же, жизнь процветает здесь, пишет Earth.com.
Увы, о самых глубоких частях Мирового океана сегодня известно меньше, чем о космосе. Животные, которые эволюционировали, чтобы выжить в этой негостеприимной среде, определенно выглядят неземными и разработали довольно необычные и странные способы выживания. Исследователи назвали 5 самых странных глубоководных существ, которые не перестают удивлять.
Глубоководный удильщик
Одним из самых страшных обитателей глубокого океана считается удильщик — рыба, похожая на демона, которая получила свое название благодаря светящейся приманке, торчащей из его лба. Известно, что удильщик использует мясистый нарост для привлечения добычи, а затем проглатывает ее невероятно длинными зубами.
Исследования показали, что светящаяся часть приманки создается биолюминесцентными бактериями, заключенными в ее кончике. Однако самым странным в удильщике является его странный брачный ритуал: самцы намного меньше самок и всю жизнь находятся в поисках пары. Найдя самку, они прикрепляются к ней ртом и в конечном итоге срастаются с ней всем телом. Любопытно, что без этого процесса самец удильщика никогда не достигнет зрелости.
Бочковидный удильщик
Представители этого вида — одни из самых инопланетных существ в океане. На первый взгляд, может показаться, что у бочковидного удильщика нет глаз, однако на самом деле в центре их прозрачного черепа находятся две массивные неоново-зеленые сферы — его глаза.
Исследования показали, что эти два глаза находятся неподвижно и всегда смотрят вверх сквозь прозрачную голову. Эта забавная рыба сканирует воду сверху, выискивая тени, движущиеся над ней, чтобы найти добычу.
Вампирский кальмар
Несмотря на название, вампирский кальмар вовсе не сосет кровь. У него также почти нет присосок на щупальцах. По словам ученых, название этого кальмара происходит от его ярко-красных глаз и плащеобразной структуры щупалец. Глаза вампирского кальмара — самые большие среди всех животных в мире относительно размера его тела.
Известно, что вампирский кальмар обитает на такой глубине, которая считается "зоной кислородного минимума" и характеризуется недостатком кислорода для поддержания аэробного метаболизма. Теоретически, кальмар не должен выживать в этой зоне и все же, ему это удается.
Большеротая акула
Большеротая акула — одно из самых редких животных в мире. Впервые представителя этого вида обнаружили в 1979 году и тех пор мегаротых акул наблюдали менее сотни раз. Наблюдения показывают, что представители этого вида, вероятно, обитают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также у южного побережья Южной Африки. Учитывая редкость этого животного, удивительно, насколько велик его ареал обитания.
Отметим, что об этой акуле все еще известно крайне мало. Из-за огромной пасти и маленьких зубов считается, что акула плавает с широко открытой пастью, чтобы ловить планктон, как и другие фильтраторы.
Миксина
Миксина — скользкая, похожая на угря рыба, обитающая на морском дне. По словам ученых, это единственное ныне живущее животное с черепом, но без позвоночного столба. Однако это не все: миксина также известна своей слизью, которую она вырабатывает железами, расположенными вдоль длинного тела.
Если миксина попадает в пасть хищника или в руки человека, она вырабатывает невероятное количество слизи, что позволяет ей ускользнуть и убежать. Например, известно, что одна миксина может произвести невероятные 20 литров слизи.
Другие новости науки
- Самая странная дружба в мире: как сибирскому тигру удалось подружиться с козой
- Почему самые милые медведи в мире оказались на грани вымирания.