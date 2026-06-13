Демон, вампир и существо с черепом, но без хребта: 5 самых странных существ глубокого океана (фото)

Исследователи назвали несколько невероятно странных существ, обитающих в самых глубоких точках Мирового океана.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли, но глубоководный мир — одно из самых отдаленных и негостеприимных мест на нашей планете. В самых глубоких частях океана господствует давление, способное легко раздавить любое живое существо, а температура, на фоне которой арктическая зима показалась бы мягкой, делают глубокий океан неспособным поддерживать жизнь. И все же, жизнь процветает здесь, пишет Earth.com.

Увы, о самых глубоких частях Мирового океана сегодня известно меньше, чем о космосе. Животные, которые эволюционировали, чтобы выжить в этой негостеприимной среде, определенно выглядят неземными и разработали довольно необычные и странные способы выживания. Исследователи назвали 5 самых странных глубоководных существ, которые не перестают удивлять.

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Глубоководный удильщик

Одним из самых страшных обитателей глубокого океана считается удильщик — рыба, похожая на демона, которая получила свое название благодаря светящейся приманке, торчащей из его лба. Известно, что удильщик использует мясистый нарост для привлечения добычи, а затем проглатывает ее невероятно длинными зубами.

Исследования показали, что светящаяся часть приманки создается биолюминесцентными бактериями, заключенными в ее кончике. Однако самым странным в удильщике является его странный брачный ритуал: самцы намного меньше самок и всю жизнь находятся в поисках пары. Найдя самку, они прикрепляются к ней ртом и в конечном итоге срастаются с ней всем телом. Любопытно, что без этого процесса самец удильщика никогда не достигнет зрелости.

Бочковидный удильщик

Представители этого вида — одни из самых инопланетных существ в океане. На первый взгляд, может показаться, что у бочковидного удильщика нет глаз, однако на самом деле в центре их прозрачного черепа находятся две массивные неоново-зеленые сферы — его глаза.

Исследования показали, что эти два глаза находятся неподвижно и всегда смотрят вверх сквозь прозрачную голову. Эта забавная рыба сканирует воду сверху, выискивая тени, движущиеся над ней, чтобы найти добычу.

Бочковидный удильщик Фото: MBARI

Вампирский кальмар

Несмотря на название, вампирский кальмар вовсе не сосет кровь. У него также почти нет присосок на щупальцах. По словам ученых, название этого кальмара происходит от его ярко-красных глаз и плащеобразной структуры щупалец. Глаза вампирского кальмара — самые большие среди всех животных в мире относительно размера его тела.

Известно, что вампирский кальмар обитает на такой глубине, которая считается "зоной кислородного минимума" и характеризуется недостатком кислорода для поддержания аэробного метаболизма. Теоретически, кальмар не должен выживать в этой зоне и все же, ему это удается.

Вампирский кальмар не питается кровью Фото: MBARI

Большеротая акула

Большеротая акула — одно из самых редких животных в мире. Впервые представителя этого вида обнаружили в 1979 году и тех пор мегаротых акул наблюдали менее сотни раз. Наблюдения показывают, что представители этого вида, вероятно, обитают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также у южного побережья Южной Африки. Учитывая редкость этого животного, удивительно, насколько велик его ареал обитания.

Отметим, что об этой акуле все еще известно крайне мало. Из-за огромной пасти и маленьких зубов считается, что акула плавает с широко открытой пастью, чтобы ловить планктон, как и другие фильтраторы.

Большеротая акула — одно из самых редких животных в мире Фото: MBARI

Миксина

Миксина — скользкая, похожая на угря рыба, обитающая на морском дне. По словам ученых, это единственное ныне живущее животное с черепом, но без позвоночного столба. Однако это не все: миксина также известна своей слизью, которую она вырабатывает железами, расположенными вдоль длинного тела.

Если миксина попадает в пасть хищника или в руки человека, она вырабатывает невероятное количество слизи, что позволяет ей ускользнуть и убежать. Например, известно, что одна миксина может произвести невероятные 20 литров слизи.

Миксина способна производить около 20 литров слизи Фото: Alamy

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