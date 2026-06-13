113 кг обаяния: почему самые милые медведи в мире оказались на грани вымирания (фото)

Панды известны во всем мире своим обаянием и ленью, а также тем, что, несмотря на все усилия, находятся на грани вымирания.

Панды — узнаваемые и любимые во все мире медведи, которые появлялись в фильмах, на деньгах и даже на Олимпийских играх. Представители этого вида также являются международным символом охраны природы, их изображение также присутствует на логотипе Всемирного фонда дикой природы, пишет Earth.com.

За пандами также ведется пристальное наблюдение, но вид по-прежнему под угрозой исчезновения. Но почему так происходит? По словам исследователей, как и в случае с большинством видов, ответ кроется в деятельности человека.

Ученые отмечают, что на самом деле в мире существует два ныне живущих вида панд. Первый имеет окраску, знакомую большинству людей — черные пятна и полосы вокруг глаз, ушей и тела. Этот подвид порой также называют черной пандой, а ученым он известен как Ailuropoda melanoleuca melanoleuca и составляет большинство дикой популяции. Второй подвид — Ailuropoda melanoleuca qinlingensis, более известен как циньлинская панда, или бурая панда. Представители этого вида отличаются темно-коричневой окраской на светло-коричневом фоне.

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Независимо от подвида, панды — относительно небольшие медведи, достигающие 60-90 сантиметров в высоту на четвереньках и достигают 120-180 сантиметров на задних лапах. Панды также относятся к числу самых легких медведей в мире: самцы, как правило, весят около 113 кг, а самки — 100 кг.

Где живут панды?

Панды, также известные как гигантские панды, обитают на невероятно небольшой территории. Черные панды в основном обитают на нескольких горных хребтах центрального Китая. При этом бурые панды обитают на еще меньшей территории — только в горах Циньлин на юге провинции Шэньси. Они живут в изолированных участках бамбуковых лесов и имеют относительно небольшие территории, около пяти квадратных километров.

Чем питаются панды?

По словам ученых, ответ невероятно прост — панды питаются бамбуком. Технически панды относятся к отряду хищников (Carnivora), но на самом деле они классифицируются как листояды. Листоеды — высокоспециализированные травоядные животные, которые эволюционировали, чтобы питаться в основном листьями. К слову, они достаточно распространены в животном мире — к ним относятся слоны, жуки и игуаны.

Панды в значительной степени полагаются на листья и побеги бамбука для своего рациона. В зависимости от региона, медведи могут питаться черным бамбуком, стреловидным бамбуком и "водяным бамбуком", а также другими видами. С наступлением зимы основу их рациона составляют корни бамбука.

Увы, из-за недостатка питательных веществ в бамбуке им приходится потреблять огромное количество этого растения ежедневно — от 23 до 40 килограммов. Впрочем, порой панды также могут питаться мясом в виде мелких грызунов, но оно составляет лишь около 1% их рациона.

Ежедневно панды потребляют 23-40 кг бамбука Фото: Isolate Create from Pexels

Почему панды исчезают?

Согласно статистике, численность дикой популяции панд в середине 1950-х годов могла составлять около 3000 особей, в 1970-х годах их количество сократилось до 1100 особей, а к 1990-м годам популяция вновь выросла до 1600 особей. Так почему же панды находятся под угрозой исчезновения?

По словам ученых, основная причина заключается в деятельности человека. Исторически естественный ареал панд был более чем в десять раз шире и охватывал большую часть центрального Китая. Население страны удвоилось с 1960 года, в результате территория обитания панд существенно сократилась, поскольку люди массово уничтожали бамбуковые леса.

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