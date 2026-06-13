Чем пахло дыхание тираннозавра: монстру не мешало бы почистить зубы

Исследователи рассказали, как миллионы лет назад пахло изо рта одного из самых жутких монстров планеты — великого тираннозавра.

За миллиарды лет истории наша планета стала домом для невероятного количества видов — одними из наиболее любопытных считаются динозавры. Около 66 миллионов лет назад эти животные были уничтожены в результате падения астероида, однако до этого момента именно они господствовали на Земле, пишет Popular Science.

Еще в 2018 году Филдский музей в Чикаго открыл новую экспозицию, посвященную Сью — окаменелость тираннозавра высотой 4 метра и длиной 12 метров. Сью — одна из наиболее полных окаменелостей тираннозавра, когда-либо найденных и разработчик экспозиции, Бен Миллер, хотел сделать выставку максимально захватывающей, включая и обоняние.

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В результате ученые использовали четыре запаха для экспедиции: три из них были запахами растений, а четвертый представлял собой запах дыхания тираннозавра. Отметим, что тираннозавры являются одним из наиболее известных видов динозавров в мире, но мы едва ли задумывались над тем, чем пахнет дыхание этих гигантских хищников. По словам Миллера, этот запах, вероятно, был отвратительным.

Известно, что у тираннозавра были довольно широко расставленные зубы. Считается, что этот хищник в основном проглатывал добычу целиком, что предполагает, что в его рту на долгое время застревало множество кусочков мяса.

Во время подготовки к экспозиции ученые стремились воссоздать запах гниющего мяса, чтобы воссоздать несколько негигиеничное строение ротовой полости хищника. Решение пришло из неожиданного источника. По словам ученых, оказалось, для этого идеально подходит синтетический запах гниющего мяса, который используется для обучения собак, работающих в условиях стихийных бедствий. Отметим, что изначальный запах был слишком отвратительным, а потому ученые немного смягчили его, чтобы не отпугивать посетителей.

Чем пах лес времен динозавров?

Исследователи также попытались выяснить, чем пах лес позднего мелового периода, в котором обитала Сью. Три других запаха, разработанные Миллером для экспозиции в музее Филда, отражали доисторические леса, в которых когда-то бродил тираннозавр по Северной Америке. По словам команды, эти запахи, на самом деле, оказались более знакомы, чем можно было бы предположить.

Чтобы воссоздать запах древнего леса, ученые использовали три аромата:

корень имбиря;

тюльпановое дерево;

кипарис.

Чем пах ужин тираннозавра?

В Детском музее Индианаполиса представлена еще одна экспозиция "Диносфера", переносящая нас в меловой период, когда на планете правили динозавры.

В одной из частей этой экспозиции посетителям предлагают выбрать один из трех ароматизированных контейнеров и решить, какой из них представляет собой то, что тираннозавр захотел бы съесть. По словам ученых, два аромата были связаны с растениями — магнолией и сосной — которые едва ли интересовали хищника. В то же время, третий аромат имитировал помет утконосого динозавра, гадрозавра.

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