Який запах мав подих тиранозавра: монстру не завадило б почистити зуби

Дослідники розповіли, як мільйони років тому пахло з рота одного з найстрашніших монстрів планети — великого тиранозавра.

За мільярди років історії наша планета стала домівкою для неймовірної кількості видів — одними з найцікавіших вважаються динозаври. Близько 66 мільйонів років тому ці тварини були знищені внаслідок падіння астероїда, проте до цього моменту саме вони панували на Землі, пише Popular Science.

Ще у 2018 році Філдський музей у Чикаго відкрив нову експозицію, присвячену Сью — скам’янілості тиранозавра заввишки 4 метри та завдовжки 12 метрів. Сью — одна з найповніших скам'янілостей тиранозавра, які коли-небудь були знайдені, і розробник експозиції, Бен Міллер, хотів зробити виставку максимально захоплюючою, включно з нюхом.

Відео дня

У результаті вчені використали чотири запахи для експедиції: три з них належали рослинам, а четвертий — це запах дихання тиранозавра. Зазначимо, що тиранозаври є одним із найвідоміших видів динозаврів у світі, але ми навряд чи замислювалися над тим, як пахне дихання цих гігантських хижаків. За словами Міллера, цей запах, ймовірно, був огидним.

Відомо, що у тиранозавра зуби були розташовані досить широко. Вважається, що цей хижак здебільшого ковтав здобич цілою, що означає, що в його роті надовго застрягало безліч шматочків м’яса.

Під час підготовки до експозиції вчені прагнули відтворити запах гнилого м’яса, щоб відтворити дещо негігієнічну будову ротової порожнини хижака. Рішення прийшло з несподіваного джерела. За словами вчених, виявилося, що для цього ідеально підходить синтетичний запах гнилого м'яса, який використовується для навчання собак, що працюють в умовах стихійних лих. Зазначимо, що початковий запах був надто огидним, а тому вчені трохи пом'якшили його, щоб не відлякувати відвідувачів.

Який запах має ліс часів динозаврів?

Дослідники також спробували з’ясувати, яким був запах лісу пізнього крейдяного періоду, в якому мешкала Сью. Три інші запахи, розроблені Міллером для експозиції в музеї Філда, відтворювали доісторичні ліси, в яких колись бродив тиранозавр Північною Америкою. За словами команди, ці запахи, насправді, виявилися більш знайомими, ніж можна було б припустити.

Щоб відтворити запах пралісу, вчені використали три аромати:

корінь імбиру;

тюльпанове дерево;

кипарис.

Який запах має вечеря тиранозавра?

У Дитячому музеї Індіанаполіса представлена ще одна експозиція "Диносфера", яка переносить нас у крейдяний період, коли на планеті панували динозаври.

В одній із частин цієї експозиції відвідувачам пропонують вибрати один із трьох ароматизованих контейнерів і вирішити, який із них представляє те, що тиранозавр хотів би з’їсти. За словами вчених, два аромати були пов'язані з рослинами — магнолією та сосною — які навряд чи цікавили хижака. Водночас третій аромат імітував послід качкодзьобого динозавра, гадрозавра.

Інші новини науки