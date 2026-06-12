Голодні білі ведмеді частіше нападатимуть на людей: що змусить хижаків полювати (відео)

Дослідники прогнозують, що в умовах зміни клімату напади білих ведмедів можуть значно почастішати. На щастя, система Bear-Dar може стежити за хижаками.

Білі ведмеді — одні з найвражаючих тварин на планеті. Ці хижаки неймовірно сильні й дуже розумні, що чудово, доки нам не доводиться стикатися з ними віч-на-віч. Справа в тому, що білі ведмеді є вищими хижаками, які можуть нападати на людей — вчені прогнозують, що в умовах кліматичної кризи напади на людей, ймовірно, можуть стати частішими, пише IFLScience.

Але чи є спосіб помітити білого ведмедя до того, як він зіткнеться з людьми? Дослідники вважають, що в цьому може допомогти нова технологія штучного інтелекту Bear-Dar. За словами розробників, Bear-Dar — це радіолокаційна система на базі штучного інтелекту, розроблена організацією Polar Bears International (PBI) у партнерстві зі Spotter Global.

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Вважається, що нова технологія дозволить вченим усунути елемент несподіванки під час зустрічей людини та білого ведмедя, надаючи попередження заздалегідь. Більше того, якщо білі ведмеді наблизяться надто близько, можна застосувати відлякувальні заходи.

Компанія PBI оголосила про перше успішне застосування пристрою Bear-Dar у Високій Арктиці. Технологія дозволила виявити ведмедицю з двома дитинчатами та сповістити співробітників дослідницької станції "Еврика" в Нунавуті, Канада. Після цього вчені безпечно відвезли тварин на вантажівках, після чого білі ведмеді вирушили назад до морського льоду. У результаті люди та хижаки опинилися в безпеці, а вчені успішно протестували технологію.

За словами директорки з наукових питань PBI Аліси Макколл, на розробку нової технології пішло кілька років, проте вченим все ж вдалося досягти результату. Дослідники також зазначають, що радар не просто виявив білих ведмедів, а й дав співробітникам станції час, щоб підняти тривогу та безпечно спланувати свої дії. Більше того, в кінцевому підсумку нова технологія дозволила уникнути зіткнення з хижаками.

Втім, вчені визнають, що потрібні додаткові дослідження, щоб усунути деякі невідповідності у виявленні Bear-Dar. Одна з помітних проблем полягає в тому, що білі ведмеді на радарі виглядають набагато меншими, ніж у реальному житті, і порівняно з арктичними вовками, які набагато менші.

Зазначимо, що напади білих ведмедів трапляються вкрай рідко, проте ці хижаки надзвичайно небезпечні й можуть завдати смертельних травм.

У міру скорочення морського льоду внаслідок зміни клімату все більше голодних білих ведмедів проводитимуть більше часу на суші. Тому зараз як ніколи важливо впроваджувати інноваційні технології, здатні захистити як ведмедів, так і людей.

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