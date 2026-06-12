Голодные белые медведи будут чаще нападать на людей: что заставит хищников охотиться (видео)

Исследователи прогнозируют, что в условиях изменения климата нападения белых медведей могут существенно участиться. К счастью, система Bear-Dar может следить за хищниками.

Белые медведи — одни из самых впечатляющих животных на планете. Эти хищники невероятно сильны и очень умны, что замечательно, пока нам не приходится сталкиваться с ними лицом к лицу. Дело в том, что белые медведи являются высшими хищниками, которые могут нападать на людей — ученые прогнозируют, что в условиях климатического кризиса нападения на людей, вероятно, могут стать более частыми, пишет IFLScience.

Но есть ли способ заметить белого медведя до того, как он столкнется с людьми? Исследователи считают, что в этом может помочь новая технология искусственного интеллекта Bear-Dar. По словам разработчиков, Bear-Dar — радиолокационная система на базе искусственного интеллекта, разработанная организацией Polar Bears International (PBI) в партнерстве со Spotter Global.

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Считается, что новая технология позволит ученым исключить элемент неожиданности при встречах человека и белого медведя, подавая заблаговременное предупреждение. Более того, если белые медведи приблизятся слишком близко, можно применить отпугивающие меры.

Компания PBI объявила о первом успешном применении устройства Bear-Dar в Высокой Арктике. Технология смогла обнаружить медведицу с двумя детенышами и оповестить сотрудников исследовательской станции Эврика в Нунавуте, Канада. После этого ученые безопасно отвезли животных на грузовиках, после чего белые медведи отправились обратно к морскому льду. В результате, люди и хищники оказались в безопасности, а ученые успешно протестировали технологию.

По словам директора по науке PBI Алисы Макколл, на разработку новой технологии ушло несколько лет, однако ученым все же удалось достичь результата. Исследователи также отмечают, что радар не просто обнаружил белых медведей, но также предоставил сотрудникам станции время, чтобы поднять тревогу и безопасно спланировать свои действия. Боле того, в конечном итоге новая технология позволила избежать столкновения с хищниками.

Впрочем, ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы устранить некоторые несоответствия в обнаружении Bear-Dar. Одна из заметных проблем заключается в том, что белые медведи на радаре выглядят намного меньше, чем в реальной жизни, и по сравнению с арктическими волками, которые намного меньше.

Отметим, что нападения белых медведей невероятно редки, однако хищники крайне опасны и могут нанести смертельные травмы.

По мере сокращения морского льда из-за изменения климата, все больше голодных белых медведей будут проводить больше времени на суше. Поэтому сейчас как никогда важно внедрять инновационные технологии, способные защитить как медведей, так и людей.

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