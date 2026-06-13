113 кг чарівності: чому наймиліші ведмеді у світі опинилися на межі вимирання (фото)

Панди відомі в усьому світі своєю чарівністю та лінню, а також тим, що, попри всі зусилля, перебувають на межі вимирання.

Панди — впізнавані та улюблені в усьому світі ведмеді, які з’являлися у фільмах, на грошових купюрах і навіть на Олімпійських іграх. Представники цього виду також є міжнародним символом охорони природи, їх зображення також присутнє на логотипі Всесвітнього фонду дикої природи, пише Earth.com.

За пандами також ведеться пильне спостереження, але вид, як і раніше, перебуває під загрозою зникнення. Але чому так відбувається? За словами дослідників, як і у випадку з більшістю видів, відповідь криється в діяльності людини.

Вчені зазначають, що насправді у світі існує два види панд, які мешкають сьогодні. Перший має забарвлення, знайоме більшості людей — чорні плями та смуги навколо очей, вух і тіла. Цей підвид іноді також називають чорною пандою, а вченим він відомий як Ailuropoda melanoleuca melanoleuca і становить більшість дикої популяції. Другий підвид — Ailuropoda melanoleuca qinlingensis, більш відомий як циньлінська панда, або бура панда. Представники цього виду відрізняються темно-коричневим забарвленням на світло-коричневому тлі.

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Незалежно від підвиду, панди — це відносно невеликі ведмеді, які досягають 60–90 сантиметрів у висоту на четвереньках і 120–180 сантиметрів на задніх лапах. Панди також належать до найлегших ведмедів у світі: самці, як правило, важать близько 113 кг, а самки — 100 кг.

Де живуть панди?

Панди, також відомі як гігантські панди, мешкають на неймовірно невеликій території. Чорні панди переважно мешкають на кількох гірських хребтах центрального Китаю. При цьому бурі панди мешкають на ще меншій території — лише в горах Цінлін на півдні провінції Шеньсі. Вони живуть в ізольованих ділянках бамбукових лісів і мають відносно невеликі території, близько п'яти квадратних кілометрів.

Чим харчуються панди?

За словами вчених, відповідь надзвичайно проста — панди харчуються бамбуком. Технічно панди належать до ряду хижаків (Carnivora), але насправді їх класифікують як листоядних. Листоїди — високоспеціалізовані травоїдні тварини, які еволюціонували, щоб харчуватися переважно листям. До речі, вони досить поширені у тваринному світі — до них належать слони, жуки та ігуани.

Панди значною мірою покладаються на листя та пагони бамбука у своєму раціоні. Залежно від регіону, ці тварини можуть харчуватися чорним бамбуком, стрілоподібним бамбуком та "водяним бамбуком", а також іншими видами. З настанням зими основу їхнього раціону складають коріння бамбука.

На жаль, через брак поживних речовин у бамбуку їм доводиться щодня споживати величезну кількість цієї рослини — від 23 до 40 кілограмів. Втім, іноді панди також можуть харчуватися м'ясом у вигляді дрібних гризунів, але воно становить лише близько 1% їхнього раціону.

Щодня панди споживають 23–40 кг бамбука Фото: Isolate Create from Pexels

Чому панди зникають?

Згідно зі статистикою, чисельність дикої популяції панд у середині 1950-х років могла становити близько 3000 особин, у 1970-х роках їхня кількість скоротилася до 1100 особин, а до 1990-х років популяція знову зросла до 1600 особин. То чому ж панди перебувають під загрозою зникнення?

За словами вчених, головна причина полягає в діяльності людини. Історично природний ареал проживання панд був у понад десять разів ширшим і охоплював більшу частину центрального Китаю. Населення країни подвоїлося з 1960 року, в результаті чого територія проживання панд істотно скоротилася, оскільки люди масово знищували бамбукові ліси.

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