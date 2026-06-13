Самая странная дружба в мире: как сибирскому тигру удалось подружиться с козой (видео)

Дружба между хищником и добычей кажется чем-то невероятным, однако миру известны примеры, когда это все же стало возможным.

В 2015 году в Дальневосточном сафари-парке произошло нечто необычное: козу по кличке Тимур бросили в вольер сибирского тигра Амура — вопреки всем ожиданиям, между животными завязалась дружба, а вовсе не то, чего следовало бы ожидать, пишет Science Focus.

Между Тимуром и Амуром неожиданно завязалась дружба: больше года животные ели, спали и жили вместе. Но затем, однажды Тимур испытал судьбу и боднул хищника — в ответ Амур схватил козу за шею и сбросил с холма. После этого животных развели по разным вольерам.

В результате, дружба хищника и жертвы стали международными вирусными сенсациями. К сожалению, в конце концов природа взяла свое, а сказочная дружба закончилась болезненным разрывом. По словам исследователей, со временем козел начал безжалостно бодать тигра — Амур выдержал около месяца, а затем вцепился в горло козла и сбросил его с холма. В конце концов сотрудники зоопарка разделили животных по разным вольерам, чтобы защитить козла.

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Отметим, что подобная дружба чрезвычайно редко встречается в животном мире. И все же, ученым известны несколько случаев, например:

история тигра Амура и козла Тимура — за этой историей мир наблюдал в 2015 году, пока тигр не скинул козла с холма;

кошачьи и птицы/грызуны — в социальных сетях описывают множество случаев, когда домашние кошки заводили дружбу с домашними птицами, кроликами и мышами.

По словам ученых, несмотря на то, что подобные случаи редко встречаются в дикой природе, исследователи наблюдали необычные, неагрессивные взаимодействия между хищниками и жертвами в дикой природе, например, когда оцелот и спокойный опоссум шли вместе по тропическим лесам Амазонки.

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