Найдивніша дружба у світі: як сибірському тигру вдалося подружитися з козою (відео)

Дружба між хижаком і здобиччю здається чимось неймовірним, проте у світі відомі приклади, коли це все ж стало можливим.

У 2015 році в Далекосхідному сафарі-парку сталося щось незвичайне: козу на прізвисько Тимур кинули у вольєр сибірського тигра Амура — всупереч усім очікуванням, між тваринами зав'язалася дружба, а зовсім не те, чого слід було б очікувати, пише Science Focus.

Між Тимуром і Амуром несподівано зав’язалася дружба: понад рік тварини їли, спали та жили разом. Але потім, одного разу, Тимур випробував долю і штовхнув хижака — у відповідь Амур схопив козу за шию і скинув з пагорба. Після цього тварин розвели по різних вольєрах.

У результаті дружба хижака та жертви стала міжнародною вірусною сенсацією. На жаль, зрештою природа взяла своє, і казкова дружба закінчилася болісним розривом. За словами дослідників, з часом козел почав безжально бодати тигра — Амур витримав близько місяця, а потім вчепився в горло козла і скинув його з пагорба. Зрештою співробітники зоопарку розділили тварин по різних вольєрах, щоб захистити козла.

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Зазначимо, що така дружба надзвичайно рідко зустрічається у тваринному світі. І все ж науковцям відомо кілька випадків, наприклад:

історія тигра Амура та козла Тимура — у 2015 році весь світ стежив за цією історією, аж поки тигр не зіштовхнув козла з пагорба;

коти та птахи/гризуни — у соціальних мережах описують безліч випадків, коли домашні коти заводили дружбу з домашніми птахами, кроликами та мишами.

За словами вчених, незважаючи на те, що подібні випадки рідко трапляються у дикій природі, дослідники спостерігали незвичайні, неагресивні взаємодії між хижаками та жертвами у дикій природі, наприклад, коли оцелот і спокійний опосум йшли разом тропічними лісами Амазонки.

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