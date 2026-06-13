Оставьте пауков в покое: почему не стоит выпускать насекомых из дома на улицу (видео)

Обнаружив паука в доме, может возникнуть соблазн выпустить его на волю в саду. Однако ученые предупреждают, что нам следует отказаться от такого поступка и на то есть веская причина.

Большинство людей хотя бы раз в жизни обнаруживали в своем доме паука. В этот момент может возникнуть соблазн дать насекомому имя или выпустить его на волю в саду. Но ученые советуют отдать предпочтение первому варианту — не стоит выносить домашних на улицу, и на то есть веская причина, пишет IFLScience.

По словам арахнолога из Музея Берка Рода Кроуфорда, если вынести домашнего паука в сад, шансы на его выживание будут не так уж велики. Многие популяции этих насекомых живут почти исключительно в помещениях, а также в таких местах обитания, а потому во дворах и лесах их шансы на выживание сводятся к нолю — насекомые попросту не приспособлены к этому.

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Пауки — группа паукообразных, которые существуют на Земле уже около 400 миллионов лет. Но как им удалось адаптироваться исключительно к рукотворным зданиям? По словам ученых, считается, что люди строят жилища сотни тысяч лет. В то же время люди и пауки живут бок о бок, по крайней мер, со времен Римской империи — простыми словами, минимум последние 1500 лет.

За это время люди не слишком изменились, но нескольких тысячелетий вполне достаточно для эволюции и адаптации пауков, поскольку у них гораздо более короткая продолжительность жизни. Это означает больше поколений, а значит, больше возможностей для генетических изменений и адаптаций.

По словам Кроуфорда, на примере паука-осы (Argiope bruennichi) можно увидеть, как некоторым видам достаточно всего нескольких десятилетий, чтобы расширить свой ареал обитания из Средиземноморья в Северную Европу в условиях изменения климата. При этом вид превзошел все ожидания относительно скорости подобной генетической адаптации.

Таим образом, тысячи поколений адаптаций означают, что домашний паук в нашей квартире сегодня идеально приспособлен к своей среде обитания. Поэтому, если выпустить его в чуждый ландшафт, ему будет чрезвычайно сложно приспособиться.

В то же время, по словам Кроуфорда, если домашний паук угодил в ванну или раковину, нам следует помочь ему выбраться, а затем просто отпустить.

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