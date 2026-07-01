Догонит человека без проблем: найден самый быстрый паук в мире

Ученые нашли паука-охотника, который обитает в Австралии, и может развивать максимальную скорость почти 3,6 метров в секунду.

Исследователи говорят, что этот австралийский паук движется со скоростью 12,6 километра в час, для сравнения, обычный человек бежит со скоростью около 10 - 15 км/ч, пишет New Scientist.

До этого открытия, мировой рекорд принадлежал марокканскому пауку-флик-флаку (Cebrennus rechenbergi), который может развивать скорость до 1,7 метра в секунду. Этот вид пауков эффективно использует перекатывание и кувыркание, чтобы убежать от опасности.

“Флик-флак — это особый тип передвижения. Эти пауки не бегают на самом деле, такой метод передвижения работает только вниз по песчаным склонам”, - говорит Йонас Вольф из Грайфсвальдского университета в Германии.

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Чтобы найти самого скоростного паука, команда ученых собрала 162 живых особи во время полевых исследований в Британии, Северной Америке, Южной Европе и Австралии, а также десятки экземпляров, полученных из зоомагазинов.

Каждого из них тщательно взвешивали, а затем измеряли скорость на клетчатой ​​бумаге формата А4 или А3, пытаясь понять биомеханику как можно большего числа видов.

Скорость передвижения 3-граммового паука-охотника из джунглей (Heteropoda jugulans) была зафиксирована Кристофером Клементе и его коллегами из Университета Саншайн-Кост в Австралии и составила 3,59 метра в секунду.

“Эти пауки способны развивать такую ​​высокую скорость, потому что они относительно крупные по меркам пауков, но не настолько, чтобы их ноги были перегружены тяжелым брюшком”, — говорят авторы исследования.

Дэвид Лабонте, член команды из Имперского колледжа, говорит, что скорость полностью определяется законами физики. Но именно образ жизни, например, стратегии охоты, определяют эволюцию экстремальных анатомических и физиологических адаптаций.

“Например, гепард без труда обгоняет большинство собак аналогичного размера. Это, конечно, потому, что его образ жизни сделал такую скорость выгодной, но она все равно определяется законами физики”, — говорит Лабонте.

Команда пришла к выводу, что у пауков быстрый бег зависит от длины лап, но никак не связан с их толщиной или тем, плетет ли насекомое паутину.

Леанда Мейсон из Университета Эдит Коуэн в Перте, Австралия, говорит, что длинные ноги, по-видимому, являются “скоростным механизмом” паука.

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