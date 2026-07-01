Хлопчик помер від сказу, коли кажан впав йому на обличчя: слідів укусу чи подряпин не виявили
Це перший випадок зараження в Онтаріо з 1967 року, і він вказує на значну прогалину в обізнаності громадськості.
11-річний хлопчик з Онтаріо, Канада, став героєм нового медичного звіту. Відомо, що дитина померла від сказу після контакту з кажаном, який не залишив видимих слідів укусу чи подряпин. Вчені закликають до підвищення обізнаності щодо факторів ризику сказу, пише IFLScience.
Зазначимо, що сказ — одне з найсмертельніших захворювань, відомих людству. Після появи симптомів вірусна інфекція практично не залишає шансів на виживання, а це означає, що лікарі мало що можуть запропонувати, крім підтримуючої терапії. Як правило, інкубаційний період триває від 2 до 3 місяців, але симптоми можуть з’явитися значно пізніше. Серед них:
- лихоманка;
- поколювання;
- свербіж у місці контакту;
- сплутаність свідомості;
- збудження;
- галюцинації;
- гідрофобія.
У звіті зазначено, що одного ранку хлопчик прокинувся й побачив кажана, який сидів у нього на роті та носі — ознак укусу чи подряпин виявлено не було. Через 12 днів дитину доставили до відділення невідкладної допомоги з такими симптомами, як блювота та відчуття "мурашок" на обличчі. Наступного дня симптоми посилилися, з’явилися й інші неврологічні ознаки, такі як невиразна мова, і його стан погіршився після госпіталізації.
Після огляду у лікарів виникла підозра на сказ. Водночас результати інших аналізів на більш поширені захворювання виявилися негативними. Було розпочато певне лікування, але, як і в переважній більшості випадків симптоматичного сказу, було вже занадто пізно. На 17-й день госпіталізації 11-річний пацієнт помер.
Сказ часто пов’язують із собаками — за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, 99 % випадків сказу серед людей спричинені укусами або подряпинами собак. Вакцинація значно знизила цей ризик у Північній Америці. Але вірус переносять і інші тварини.
Дані канадського уряду свідчать, що всі випадки сказу серед людей у країні з 1967 року були спричинені кажанами. Небезпека полягає в тому, що укуси та подряпини кажанів можуть бути дуже дрібними й важко помітними, тому їх легко не помітити.
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