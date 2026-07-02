Названо істоту, здатну загоювати рани за лічені хвилини: не залишається навіть шрамів

Вчені виявили, що медузи здатні неймовірно швидко загоювати рани — ми нарешті знаємо, як це відбувається.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, а деякі з них — надзвичайно дивні. Наприклад, в океані мешкає Clytia hemisphaerica — вид медуз, здатний на щось майже неймовірне: їхні клітини повзуть назустріч одна одній, немов крихітні дослідники, зашиваючи розрив за лічені хвилини, не залишаючи шраму, пише Earth.com.

У новому дослідженні команда з Чиказького університету нарешті змогла розшифрувати механізм, що лежить в основі цього швидкого загоєння без утворення рубців. Цікаво, що цей процес разюче схожий на те, як наші власні клітини намагаються, і часто зазнають невдачі, зробити те саме.

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За словами доцентки кафедри молекулярної генетики та клітинної біології Джоселін Маламі, клітії — це гідрозої, тому здебільшого вони існують у вигляді колоній поліпів, що ростуть уздовж поверхні каменів, на причалах або нижній стороні підводного листя. Періодично ці колонії випускають у воду маленьких медуз, подібно до того, як цвіте чагарник.

Періодично ці колонії випускають у воду маленьких медуз, подібно до того, як цвіте чагарник. За словами вчених, хоча медузи живуть лише кілька місяців, колонії поліпів можуть існувати необмежено довго.

Насправді, медузи Clytia hemisphaerica вирізняються зовсім не своїм життєвим циклом, а швидкістю загоєння. Спостереження показують, що невеликі рани загоюються всього за кілька хвилин, тоді як більші закриваються менш ніж за годину — це безпрецедентна швидкість для людини. Більше того, загоєння у медуз не залишає шрамів на їхніх тілах.

За словами Маламі, загоєння у медуз більше нагадує ембріональне загоєння, яке відбувається без утворення рубців. Таке поєднання — прозорість, швидкість і відсутність рубців — робить Clytia надзвичайно наочною моделлю процесу загоєння ран.

Дослідники зазначають, що багато процесів, яких ми не спостерігаємо під час загоєння ран у Clytia, дуже схожі на те, що ми бачимо в усіх інших системах, зокрема у ссавців. На основі 10-річних спостережень команда вперше описала загоєння епітеліальних ран у Clytia ще у 2017 році, а у 2018 році вчені доповнили свою роботу.

Результати дослідження показали, що у Clytia все зводиться до двох структур, які працюють послідовно та скоординовано, незалежно від розміру чи форми рани. Першими, хто реагує, є ламеліподії, які вчені описують як "щупальця, схожі на ніжки, що являють собою багаті на актин відростки клітини".

Якщо рана занадто велика, щоб окремі клітини могли її закрити, незалежно від того, наскільки далеко вони можуть поширитися, запускається інший механізм: колективна міграція клітин, під час якої весь епітеліальний шар "піднімається і починає рухатися". Як тільки ламеліподії з протилежних країв нарешті зустрічаються, рана закривається, використовуючи той самий основний механізм, що й у разі менших пошкоджень.

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