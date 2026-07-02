Самый известный тюлень в мире возвращается в Австралию и атакует дорожные конусы: зачем ему это

Исследователи назвали научную причину того, почему тюлень, по имени Нил, постоянно возвращается в Австралию и уничтожает дорожные конусы.

Нил — 5,5-летний южный морской слон (Mirounga leonina), известный во всем мире. Ежегодно самец возвращается на пляжи Хобарта, столицы Австралии, чтобы сбросить свою шерсть. В этом году тело Нила стало как никогда большим, а его популярность в социальных сетях значительно выросла, пишет Science Alert.

В юном возрасте рост Нила не превышал высоту дорожного конуса, однако теперь он спокойно может уничтожить один из них и делает это регулярно. По оценкам экспертов Департамента природных ресурсов и окружающей среды Тасмании, вес морского слона в настоящее время составляет около 1000 килограммов. И все же, такая масса не помешала Нилу посещать любимые места.

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По словам ученых, для морского слона таких размеров Нил передвигается по городу с невероятной скоростью — его поведение сделало го популярным не только среди местных жителей, но также и пользователей интернета. Отметим, что у Нила уже 1,4 миллиона подписчиков в TikTok.

За все годы, когда Нил возвращался на пляжи Хобарта, его уже ловили спящим посреди дороги, лежащим во дворах, проталкивающимся между заборами и внедорожниками и врезающимся в двери. Практически любое препятствие для его любопытства, кажется, рушится под его огромным весом и настойчивостью.

По словам ученых, морской слон рушит все на своем пути не для того, чтобы доставлять неудобства. На самом деле есть веское научное объяснение такого поведения — дело в том, что Нил линяет, а потому любит тереться о поверхности.

Известно, что морской слон испытывает слабость к дорожным конусам, которые порой расставляют вокруг него, когда он дремлет в общественных местах, и он не сдвигается с места. Когда он устает, он, как известно, кладет голову на яркие конусы или прячет их под плавники.

Увы, в последние годы Нил стал на удивление смелым в период линьки, и это создает все больше проблем. Очарованные его выходками в интернете, сотни поклонников теперь стекаются, чтобы увидеть Нила лично. Но по мере роста тюленя эксперты подозревают, что он может стать более агрессивным и территориальным. В результате, ученые призывают придерживаться техники безопасности, чтобы не пострадать от взаимодействия с животным — держаться на расстоянии около 20 метров.

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